Reducerea adaosului la medicamentele pentru tratarea cancerului, diabetului, HIV/SIDA, TBC este o problemă între Executiv şi firme, însă trebuie văzut dacă astfel nu este încurajat exportul paralel, iar medicamentele să fie mai ieftine, dar să nu se mai găsească pe piaţă, a spus preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Vasile Astărăstoae. \"Reducerea adaosului comercial la anumite medicamente pentru boli cronice este o problemă între Executiv şi firmele de medicamente. Dacă aceste firme acceptă, este foarte bine, pentru că vor fi bani pentru tratarea unui număr cât mai mare de bolnavi\", a declarat preşedintele CMR, Vasile Astărăstoae. El a mai spus că este important de văzut dacă această măsură nu va avea alt efect în locul celui scontat. \"S-ar putea ca prin această măsură să fie încurajat exportul paralel. Medicamentele se vor ieftini, dar nu vor mai fi de găsit pe piaţa românească. Şi uite aşa ne vom întoarce la situaţia din vremea lui Ceauşescu, când medicamentele vor fi ieftine, dar nu se vor găsi\", a mai spus profesorul Astărăstoae. Măsurile avute în vedere de Guvern pentru reducerea cheltuielilor din sistemul de sănătate sunt incluse în scrisoarea suplimentară de intenţie convenită cu Fondul Monetar Internaţional la finalul misiunii din octombrie-noiembrie. Conform documentului, Guvernul intenţionează să limiteze anul viitor numărul de internări în spitale cu 10% raportat la nivelul din acest an, prin contracte anuale încheiate cu unităţile spitaliceşti, să elimine contractele obligatorii cu spitalele şi să încheie înţelegeri doar cu anumite unităţi, pe baze de concurenţă, şi să limiteze marja de adaos comercial acceptată la achiziţiile de medicamente din programul naţional lista C2 la maxim 1,5% pentru achiziţii cu amănuntul şi la cel mult 4% pentru en-gros. Din lista C2 fac parte medicamente utilizate în tratarea cancerului, diabetului, HIV/SIDA, TBC. Guvernul intenţionează să modifice şi sistemul de plată al medicilor de familie, astfel încât aceştia să primească 50% pentru plata per capita (faţă de 70% în prezent), în favoarea plăţii per serviciu (limitată în prezent la 30%). Scrisoarea convenită cu FMI relevă că va fi revizuit, cu asistenţa Băncii Mondiale, şi pachetul de beneficii asigurate de stat în sistemul medical, astfel încât să nu mai fie acoperite servicii de sănătate costisitoare şi care nu sunt esenţiale.