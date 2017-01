Medicamentul pentru tratarea cancerului hepatic a ajuns în România

Primul medicament pentru terapia carcinomului hepatocelular, adică pentru tratarea cancerului hepatic, maladie considerată ca fiind a treia cauză de mortalitate la nivel mondial, este disponibil, de sîmbătă, în România, după ce a fost aprobat de Comisia Europeană. Potrivit specialiştilor, medicamentul, numit Nexavar, este singurul tratament sistemic care a demonstrat o creştere semnificativă a supravieţuirii la pacienţii suferinzi de cea mai avansată formă de cancer hepatic. Medicamentul se eliberează doar la recomandarea medicului, pe bază de prescripţie medicală, este sub formă de tablete, se administrează pe cale orală şi este aprobat în peste 60 de ţări pentru tratamentul pacienţilor cu cancer avansat. În ţara noastră, în momentul de faţă, nu există o evidenţă clară a persoanelor care suferă de cancer hepatic deoarece nu există un registru de cancer la nivel naţional, însă, anual, sînt înregistrate aprox. 1.700 de cazuri noi. Hepatita de tip B, ca şi hepatita de tip C sînt, în opinia specialiştilor, cele mai comune cauze de cancer hepatic în întreaga lume. Persoanele care fac cel mai frecvent cancer hepatic din cauza virusului hepatic C sînt bărbaţii, consumatorii de băuturi alcoolice, persoanele cu vîrste de peste 40 de ani şi pacienţii cu ciroză hepatică. Specialiştii consideră că acest nou tratament ar putea fi inclus în listele de medicamente compensate şi gratuite ale Ministerului Sănătăţii Publice. Medicii spun că, deocamdată, nu pot vorbi despre intervalul de timp în care ar trebui să i se admninistreze medicamentul unei persoane bolnave de cancer hepatic, deoarece depinde foarte mult de cît de repede se produce regresia bolii şi felul în care bolnavul răspunde la tratament.