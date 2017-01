Medici ai Spitalului Medgidia, acuzaţi de moartea unui sugar

Nenorocirea s-a abătut asupra familiei Postolache, din Medgidia, săptămîna trecută, cînd mezinul familiei a încetat din viaţă. Părinţii îndureraţi spun că vina pentru moartea micuţului Iosif Daniel, de numai o lună, ar aparţine în totalitate medicilor din Spitalul Municipal Medgidia. Sugarul s-a născut prematur pe 12 august, prin cezariană, avînd o greutate de 2,2 kg, ceea ce i-a determinat pe medici să îl ţină sub observaţie medicală mai bine de o săptămînă. Cum starea bebeluşului se ameliora văzînd cu ochii, acesta a fost externat, cu menţiunea ca părinţii să revină la spital după ce copilul va ajunge la greutatea optimă efectuării vaccinurilor. “Micuţul a luat în greutate foarte mult, pentru o perioadă de timp scurtă, adică în jur de 1,100 kg în mai puţin de trei săptămîni. Mama a venit la noi în policlinică pe 12 septembrie, pentru a-l cîntări şi pentru a vedea în ce zi îl programăm pentru vaccinare. În urma consultului făcut, am constatat că are nasul înfundat şi l-am trimis la medicul ORL-ist”, a declarat dr. Mircea Niculescu, medic pediatru în cadrul policlinicii Medgidia. Părinţii copilului susţin că moartea lui Iosif Daniel ar fi fost cauzată de neatenţia medicului ORL-ist care i-a desfundat căile nazale. “Copilul a luat în greutate foarte mult, aşa că nu aveam de ce să ne facem probleme. Cînd l-am dus la ORL, medicul de acolo i-a băgat o andrea în nas ca să i-l desfunde. Nu a avut grijă ce i-a făcut şi probabil i-a atins vreo venă, ceva, pentru că pe data de 14 a murit”, a spus Cerasela Postolache, mama micuţului.

Medicii care l-au consultat pe copil se disculpă şi susţin că bebeluşul a murit din cauza unei pneumonii. “Necropsia a indicat faptul că micuţul avea pneumonie. Medicul pediatru care l-a consultat a văzut că nu este nimic în neregulă cu el, astfel încît i-a recomandat mamei să meargă la ORL pentru problema cu nasul. Nu era nevoie să îi facă niciun fel de raze, deoarece la un copil cu o evoluţie bună nu se cere acest lucru. Mai mult decît atît, pneumonia interstiţială hemoragică nu are semne vizibile, poate fi depistată doar cu ajutorul unor analize de specialitate”, a declarat directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Stere Buşu. De asemenea, medicul pediatru nu exclude ca o posibilă cauză a morţii să fie neatenţia mamei. “Bebeluşul era hrănit cu lapte praf şi lapte de la mamă. Este foarte posibil ca mama să fi adormit în timp ce îl alăpta, iar sugarul să se fi înecat. Laptele cînd ajunge în stomac se brînzeşte, iar această substanţă este vizibilă la necropsie doar la trei zile după ce a fost băut laptele. Cert este că sistemul imunitar al unui copil de o lună este foarte fragil şi putea de la o banală răceală să moară. Din păcate, condiţiile în care această familie locuieşte sînt improprii. În aceeaşi casă stau trei familii, nu au nici măcar podea pe jos. Este posibil ca la moartea acestui bebeluş să fi contribuit şi climatul social”, a adăugat dr. Mircea Niculescu. Familia Postolache este hotărîtă să îi dea în judecată pe medicii în grijă căruia s-a aflat băieţelul lor, deoarece consideră că nu şi-au făcut datoria.