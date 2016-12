Medici amendaţi în cazul băieţelului mort de pneumonie, plimbat între spitale

Trei medici au fost amendaţi cu câte 10.000 lei în cazul băieţelului de trei ani mort de pneumonie la spitalul din Vişeu de Sus, după ce fusese plimbat între mai multe unităţi sanitare. Şeful Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Maramureş, Rareş Pop, a declarat, vineri, corespondentului Mediafax că medicii nu au raportat în termen decesul copilului şi nu ar fi respectat protocoalele de resuscitare. ”Medicul curant, directorul medical şi managerul de la spitalul din Vişeu de Sus au fost amendaţi cu câte 1.000 de lei pentru neraportarea decesului în termen de 24 de ore şi pentru că, din documentele medicale analizate, nu reiese ca în foaia de observaţie clinică generală să se fi consemnat şi respectat procoalele de resuscitare cardio-pulmonară. Am trimis dosarul către Colegiul Medicilor pentru a fi analizat în comisiile lor de disciplină de specialitate. Colegiul Medicilor trebuie să vadă dacă a fost vorba de greşeală, de culpă medicală, de nerespectarea protocoalelor”, a spus Pop. Pe de altă parte, mama micuţului decedat, Rodica Dologa, a declarat, vineri, că procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus s-au autosesizat în acest caz şi au dispus deshumarea cadavrului, pentru o nouă autopsie. ”L-au dezgropat, au mai făcut o autopsie şi l-au îngropat la loc. Însă procurorul nu a putut să îmi spună nici după a doua autopsie din ce cauză a murit băieţelul meu”, a afirmat Dologa. DSP Maramureş declanşase ancheta în cazul unui băieţel de trei ani care a murit la spitalul din Vişeu de Sus, unde i s-a pus un diagnostic greşit, inițial copilul ajungând la spitalul din Borșa, unde medicul pediatru era în concediu.

Părinţii copilului declarau că, în noaptea de 5 februarie, băieţelul a început să se simtă rău, respirând cu dificultate şi sufocându-se în somn. În dimineaţa următoare, mama a mers cu copilul la medicul de familie din comuna Săcel, care a îndrumat-o spre spitalul din Borşa, unde i s-a spus că medicul pediatru este în concediu. ”Mi-au zis: „N-avem pediatru, ce să facem? La ce aţi venit, ce o să facem aici?”. I-au făcut aerosoli şi au sunat la Vişeu să ne aştepte”, a spus mama băieţelului decedat. În aceste condiţii, copilul a fost trimis cu o ambulanţă la spitalul din Vişeu de Sus, cu diagnosticul de insuficienţă respiratorie. Acolo, băieţelul a fost consultat şi i s-a prescris un tratament. În cursul serii, însă, copilul a început să se simtă şi mai rău, astfel că medicii au decis să cheme o ambulanţă de la Baia Mare, de la 120 de kilometri distanţă. ”Nu i-au luat sânge, i-au făcut trei, patru injecţii. L-au dus la raze şi au zis că nu are nimic. La autopsie s-a stabilit că are o pată pe plămâni. Copilul a murit la mine în braţe”, mai spunea mama copilului. ”Pe la 13.30 am ajuns la Vișeu și la 19.00 copilul meu era mort. La 16.30 zice doctorul că a sunat la SMURD la Baia Mare, dar salvarea a apărut abia la 19.00, după ce a fost mort copilul”, a spus mama. La rândul său, directorul medical al Spitalului Orăşenesc Vişeu de Sus, Vlad Birle, a declarat că băieţelul a ajuns prea târziu la spital şi că, probabil, dacă ar fi ajuns mai repede ar fi avut şanse. De asemenea, el spunea că la unitatea medicală nu există medic radiolog, iar radiografia făcută copilului a fost interpretată de pediatru.