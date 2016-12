Medici ameninţaţi cu Instanţa

Medicii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa sunt ameninţaţi cu instanţa. Potrivit afirmaţiilor directorului medical al SCJU, dr. Liliana Tuţă, avocaţii balerinei de 22 de ani, din Cluj, Andreea Drăgoi, care în vara anului trecut, a căzut de la etajul al treilea al unui bloc din Costineşti, îi ameninţă cu Instanţa. „Săptămânal primim scrisori de la avocaţii ei prin care ne acuză că am declarat în presă că era drogată sau sub influenţa băuturilor alcoolice, dar niciodată nu am primit mulţumiri că i-am salvat viaţa”, a declarat directorul medical al SCJU Constanţa, dr. Liliana Tuţă. Avocaţii îi mai acuză pe medici că ar fi efectuat doar testele rapide antidrog care, spun ei, nu sunt precise. Balerina a fost internată în secţia Anestezie Terapie Intensivă aproape o lună. „Medicii au făcut totul pentru a-i salva viaţa şi i-au administrat cele mai scumpe medicamente”, a mai spus medicul director.