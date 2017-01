Medici care nu și-au dus misiunea până la capăt!

10:06:20 / 21 Martie 2016

Multi incompetenti, din pacate

Din pacate, in Constanta sunt doar vreo doi medici ecografisti buni , care detin si aparate performante. Una dinte ele este dna- dr. Ciufu si dl dr. Razvan Stanca. Anul trecut am trecut si eu prin momente teribile, cand mi s-a spus ca am un fat cu probleme grave (risc de hidrocefalie), de catre doamna Dascalu Georgeta (ecografist la Provita) . Nu va pot explica in cuvinte perioada aceea in care nu stiam unde sa merg pentru a afla adevarul. Noroc cu acesti doi medici minunati care mi-au infirmat diagnosticul (sarcina era in sase luni) . Acum am un baietel sanatos si sper sa uit curand momentele de groaza prin care am trecut .