Medici constănțeni trimiși în judecată pentru luare de mită

07:01:47 / 14 Ianuarie 2015

Inzestrare

In spitale de stat se interneaza cei cu venituri medi si pensionari De unde sa aiba de exempu bani cardiaci sa plateasca la firma privata ce functioneaza in spital 2000 ron pentru o coroniana si 8000 ron pentru un transplant de sten . In alte spitale din tara aceste operati se face cu ajutorul casei de sanatate numai la Constanta nu se poate.Cum actioneaza in acest sens autoritatile locale de ce nu intervin pentru rezolvarea acestei probleme la ministerul sanatati .Daca nu o sa solicitam noi bolnavi cardiaci la guvern si la ministerul sanatati sa rezolve aceasta problema Nu vrem sa murim cu zile Cei care au bani nu se interneaza in spitale judetene.