Medici constănțeni reținuți în dosarul rețetelor fictive

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au emis ordonanțe de reținere, pentru 24 de ore, pe numele a 13 persoane cercetate în dosarul fraudării Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate. Alți cinci suspecți au fost puși sub control judiciar de anchetatori, printre ei numărându-se, conform unor surse, și dr. Mihaela Vrînceanu, directorul adjunct al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, în vreme ce încă cinci membri ai grupului sunt cercetați la acest moment în stare de libertate. În total, 23 de persoane și două firme se află în vizorul DIICOT, ce a coordonat luni nu mai puțin de 59 de percheziții în București și în județele Constanța, Brăila și Vrancea, la care au luat parte peste 300 de polițiști, ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție și jandarmi.

LISTA PERSOANELOR REȚINUTE Dintre suspecții despre care procurorii spun că făceau parte din palierul constănțean al rețelei au fost reținuți, conform unor surse, Mirela Boboc, considerată mâna dreaptă a liderilor grupării la malul mării, medicul neuropsihiatru Mihaela Mătărângă, asistentul-farmacist Alina Dragu, farmacista Andreea Baciu, Eugenia Muja și Elena Dumea, medici în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa, dar și Coseti Niculescu, șef serviciu în cadrul CJAS Constanța. Din "lotul Constanța" mai face parte și Maria Bănăţeanu, şefa asistentelor din cadrul Secţiei de Nefrologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanţa, care nu a fost, însă, reținută. Ordonanțe s-au mai emis pentru Liliana Sgîrcitu, soția liderului grupării și administratorul SC Ahmeya Pharm SRL, Cosmin Boldeanu, Gela Gavrilă, Paul Crețu, Vasile Sorica și Iolanda Serghiev. Poliția Română a anunțat ieri, printr-un comunicat de presă, că probele sunt adunate în continuare de la societățile comerciale implicate în frauda de 9 milioane de lei, urmând să mai fie ridicate documente ce pot constitui mijloace materiale de probă.

TRANSFER CU SEMNE DE ÎNTREBARE În anchetă este vizat și Adrian Iacob, directorul Penitenciarului Focșani, unde este încarcerat Titi Sgîrcitu, coordonatorul întregii afaceri, conform DIICOT. Acesta ispășește o pedeapsă primită pentru infracțiuni cu violență, fără legătură cu speța rețetelor fictive. Anchetatorii au făcut percheziții și la locuința lui Adrian Iacob, având indicii privind comiterea unor posibile infracțiuni de corupție, legate de un eventual transfer al deținutului Titi Sgîrcitu din Penitenciarul Focșani într-o altă unitate.

SCHEMA AFACERII Potrivit anchetatorilor, afacerea a fost pornită la Brăila, în 2011.Liderul grupării, Titi Sgîrcitu, a înființat o societate comercială (Ahmeya Pharm SRL) administrată de soția sa, Liliana Sgîrcitu. “Prin intermediul acestei societăţi, în complicitate cu medici şi funcţionari din cadrul CJAS Brăila, cu ştiinţa majorităţii angajaţilor din cadrul celor două puncte de lucru ale societăţii, sus-numiţii au decontat ilegal sume importante de bani, simulând eliberarea unor medicamente din stocuri scriptice în baza unor reţete fictive, eliberate de medici specialişti sau de familie, valoarea estimată a prejudiciului fiind de 9.000.000lei”, se arată într-un comunicat remis de DIICOT.

PALIERUL CONSTANȚA Oamenii legii spun că această caracatiță s-ar fi extins și la Constanța în 2013, an în care au fost înființate două farmacii sub egida Ahmeya Pharm. Și în acest caz, spun anchetatorii, membrii grupului ar fi beneficiat de complicitatea unor medici și funcționari ai CJAS Constanța. Liderul grupului a desemnat pentru zona Constanța un alt coordonator, Mirela Boboc. Conform DIICOT, aceasta “a desfășurat activități concertate de “atragere la colaborare” atât a unor medici care să asigure rețete fictive, cât și a unor funcționari din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și din cadrul CJAS Constanța, care să faciliteze și să accelereze procesul de decontare a acestor prescripții”, se mai precizează în comunicatul de presă. Anchetatorii au mai stabilit că funcționari CJAS, “în scopul obținerii unor foloase necuvenite”, le-ar fi furnizat reprezentanţilor farmaciei informații cu privire la tematica și data unor controale efectuate la punctele de lucru ale societății comerciale. În plus, ar fi intervenit în favoarea farmaciilor respective, pentru ca acestea să nu fie amendate în urma verificărilor.

REȚETE PE NUMELE UNOR COPII CU HANDICAP Reprezentanții Poliției Române au precizat ieri că membrii rețelei "ar fi întocmit şi decontat prescripţii medicale fictive pentru medicamente folosite în tratarea de boli incurabile, cu preţ de vânzare foarte ridicat, pe numele rudelor apropiate, iar după introducerea cardului de sănătate, aceştia ar fi eliberat prescripţii medicale pe numele unor minori cu handicap psihic, cei mai mulți aflaţi în plasament social".

"Se face un deserviciu de imagine...”

Managerul SCJU Constanța, dr. Dănuț Căpățînă, a declarat ieri: ”Reacția a dat-o DIICOT, nu eu. Eu nu pot decât să iau comunicatul ca atare. Din punctul de vedere al spitalului, noi comunicăm fix ceea ce a anunțat DIICOT. Nu avem alte informații. În funcție de ce va decide instanța, vom acționa și noi, vom lua decizii, dar deocamdată nu avem niciun fel de înștiințare oficială. Probabil că se va suspenda contractul de muncă pe perioada verificărilor, este o chestiune prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă”, a precizat managerul, referitor la situația Mariei Bănățeanu, asistenta-șefă de la Nefrologie. ”Nu este o chestie onorantă pentru noi, ca spital, să avem în curte astfel de oameni, este evident, se face un deserviciu de imagine”, a adăugat managerul.