Medici de familie cu reţete imputate!

Mai mulţi medici de familie s-au ales cu reţete medicale imputate, fără ca ei să aibă vreo vină, după cum susţin. „Sistemul Unic Integrat (SIUI) al Asigurărilor Sociale de Sănătate are grave probleme de funcţionare”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, prezent la Conferinţa Regională de Medicina Familiei, care s-a desfăşurat, zilele trecute, în staţiunea Mamaia. El îi bănuieşte pe cei care nu au „tratat” cu mare grijă „bolile” sistemului de rea credinţă. „Nu se poate să nu ai experţi într-o anumită problemă şi să îţi dai cu părerea”, a adăugat el. La Conferinţa Regională s-a atras atenţia că mulţi medici s-au ales cu reţete medicale imputate, fiind vorba despre reţetele medicale ce au fost eliberate bolnavilor cronici care erau şi internaţi. „Nu poţi să nu le eliberezi reţetele, pentru că este dreptul lor. Sunt pacienţi cu boli cronice, care, prin lege, beneficiază de ele. Problema este că acei bolnavi erau internaţi, însă medicul de familie nu are cum să verifice dacă bolnavii sunt sau nu internaţi. Pe SIUI nu poţi să vezi toate aceste lucruri. Aşa că, ce vină are medicul? El şi-a făcut datoria”, explică şeful CMR. Atât şeful CMR, cât şi cele două reprezentante ale medicilor de familie din România, respectiv preşedintele Societăţii de Medicina Familiei, dr. Rodica Tănăsescu, cât şi preşedintele Federaţiei Patronale a Medicilor de Familie din România, dr. Doina Mihăilă, şi-au asumat această vină, motivând că „au tratat cu prea mare superficialitate încălcările pe care alţii le-au făcut”. „Noi avem de corectat, în prezent, o grămadă de tâmpenii pe care le-au făcut alţii, şi asta cât mai repede”, spune şeful CMR. Problema ivită privind imputarea reţetelor medicilor de familie va fi comunicată în timp util autorităţilor, dr. Emil Imbri, consilierul personal al ministrului Sănătăţii, dr. Vasile Cepoi, prezent la întâlnirea cu medicii de familie, dar nu numai, promiţând că va duce mai departe această situaţie, se va analiza şi corecta. „Acesta este scopul întâlnirilor. Descoperim problemele din sistem şi încercăm, cu ajutorul dvs., să le punem la punct”, le-a spus consilierul medicilor prezenţi în sală. De asemenea, doctorii au primit garanţia că actualul Minister al Sănătăţii are un respect deosebit pentru medici şi că îi va susţine în toate demersurile lor, bineînţeles, dacă ele se dovedesc că aduc îmbunătăţiri sistemului sanitar.