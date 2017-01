Medici români, în prag de leșin, în gărzi!

Lipsa de personal din spitalele din România afectează nu doar pacienții, ci și cadrele medicale. Asistenți medicali, îngrijitori, dar și medici ajung să muncească până la epuizare, fără să aibă dreptul să comenteze, să refuze practic să fie exploatați. Cum spitalele, însă, se golesc de cadre medicale, exodul din ultimii ani fiind de neoprit, un medic ajunge să facă chiar și 10 gărzi într-o lună, cu mențiunea că o gardă are 16 ore. Se întâmplă în multe spitale din țară, inclusiv în cele constănțene. Am vorbit cu mai mulți medici care încă mai profesează în țară, în speranța că lucrurile, într-un final, se vor îndrepta. Cum se simte un medic după ce stă în spital 31 de ore, dar și cum vor sindicaliști din sistemul sanitar să rezolve problema?

Lipsa de personal din spitalele din România afectează nu doar pacienții, ci și cadrele medicale. Asistenți medicali, îngrijitori, dar și medici ajung să muncească până la epuizare, fără să aibă dreptul să comenteze, să refuze practic să fie exploatați. Cum spitalele, însă, se golesc de cadre medicale, exodul din ultimii ani fiind de neoprit, un medic ajunge să facă chiar și 10 gărzi într-o lună, cu mențiunea că o gardă are 16 ore. Se întâmplă în multe spitale din țară, inclusiv în cele constănțene. Am vorbit cu mai mulți medici care încă mai profesează în țară, în speranța că lucrurile, într-un final, se vor îndrepta. Cum se simte un medic după o gardă? ”Sincer, dacă nu reușești să te întinzi în pat măcar o oră-două, este tragic. Nici nu mai poți sta în picioare, nu prea mai poți să faci mare lucru. Noi suntem tineri, rezistăm mai mult, însă medicii mai în vârstă nu prea pot face față orelor de lucru, mult prea multe la număr”, a spus, pentru ”Telegraf”, un medic al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța. Care este programul unui doctor atunci când intră în gardă? ”Intrăm dimineața la ora 8.00, iar la ora 14.00 se termină programul. La ora 14.00 însă începe garda, așa că rămânem în continuare la spital până a doua zi dimineața, la ora 8.00. Atunci se termină garda, însă nu putem pleca acasă pentru că trebuie să începem o nouă zi de lucru, care se termină la ora 14.00. Cam asta este garda. În total, 31 de ore de lucru fără oprire în spital; este crunta realitate”, a explicat medicul constănțean. Dacă în alte țări, potrivit Directivei Europene privind timpul de lucru, medicul pleacă acasă dimineața, deci nu mai rămâne la program încă 6-7 ore, în țara noastră nu se întâmplă acest lucru. Nu este deloc ușor, este o muncă ce duce până la epuizare. ”Oricât de rezistent la efort ești, nu ai cum să stai în picioare atâtea ore; să consulți, să completezi foile bolnavilor, să dai tratamentele, să vezi și ceilalți bolnavi și tot așa, timp de 31 de ore. Să fim serioși, nimeni nu rezistă fără să stea un pic să se odihnească. Nu s-a întrebat nimeni cum se simte un doctor după 10 gărzi pe lună, de exemplu. Și acestea nu le face pentru că vrea el, ci pentru că nu are de ales. Nu sunt oameni”, a spus un alt medic, pentru ”Telegraf”. Un altul ne-a spus că nu de puține ori a fost victima sistemului. ”Pur și simplu am fost în prag de leșin. M-am întins în pat, mi-a fost pusă o perfuzie. Nu e așa ușor. Și când se spune că doctorii dorm în gărzi, da, poate mai și dorm în gărzi. Se mai întâmplă să și cazi din picioare”, a spus un alt medic constănțean.

SUNTEM CEL MAI MARE EXPORTATOR DE MEDICI!

De altfel, în lipsa personalului medical, în țară, dar și în județul nostru, un exemplu fiind cel al Spitalului Municipal Medgidia, unele secții și-au tras obloanele. Nu este pentru prima dată când medicii dau un semnal de alarmă în acest sens. S-a tot atras atenția, însă măsuri nu s-au luat; nu pentru că cineva nu a vrut neapărat, ci pentru că România este țara exodului de personal medical. De altfel, nu de puține ori s-a spus că România este cel mai mare exportator de medici. Sunt date statistice care arată că țara noastră a oferit străinătății, în ultimii zece ani, medici și cadre medicale în valoare de 600 de milioane de euro, declara la finele anului trecut, în cadrul unei dezbateri, vicepreședintele Comisiei de Sănătate a Senatului, prof. univ. dr. Florian Popa. Tot datele statistice oferite de către Colegiul Medicilor din România, nu demult, arătau că anual intră în sistem aproximativ 3.000 de medici şi ies aproximativ 3.500 (prin migraţie, pensionare şi deces).

O NOUĂ TENTATIVĂ

Se încearcă, din nou, rezolvarea acestei probleme. Sindicaliști din sistemul sanitar atrag atenția, într-o scrisoare deschisă, adresată premierului Dacian Cioloș, această situație, prin abrogarea ordinului Ministerului Sănătății prin care sunt nevoiți să efectueze un act medical continuu şi aplicarea prevederilor Codului Muncii și a directivelor europene privind organizarea timpului de lucru. „Medicii, chimişti şi biologii care efectuează gărzi sunt forţaţi şi exploataţi prin OMS 870/2004 să efectueze un act medical continuu, de până la 31 ore, fără nicio posibilitate de refuz”, se arată în scrisoarea deschisă. Scrisoarea este semnată de Ion Cotojman, președintele Federației Sindicale Hipocrat, Eleodor Cârstoiu, președintele Sindicatului Promedica, și Victor Eșanu, președintele Camerei Federative a Sindicatelor Medicilor din România. „După 30 de ore lucrate continuu, oboseala acumulată duce la scăderea calităţii actului medical, cu punerea în pericol atât a vieţii pacienţilor, cât şi a medicilor, în egală măsură. În plus, există situaţii în care un medic ajunge să efectueze chiar şi 7 - 9 gărzi lunare, pentru a acoperi deficitul de personal şi a asigura un act medical continuu. Garda nu este considerată timp de muncă, ceea ce se întâmplă doar în România”, atrag atenția medicii, în scrisoarea deschisă. Mai departe, sindicaliștii amintesc că „garda nu este considerată nici vechime în muncă, nici în specialitate și nici nu este privită ca experienţă profesională, situaţie întâlnită doar în România”.

De asemenea, trebuie să precizăm că medicii rezidenți, în primii ani, nu primesc niciun leu pentru gărzi. „Considerăm că plata aferentă timpului de gardă suplimentar nu respectă Codul Muncii şi, deşi este fiscalizată, nu este luată în calcul în momentul pensionării persoanei în cauze, un fapt întâlnit doar în România“, se arată în document.

Managerul Spitalului Medgidia, dr. Stere Bușu: ”Fac 14 gărzi pe lună”

Spitalul Municipal Medgidia este unitatea sanitară care are poate cel mai mare deficit de medici. Așa că, atunci când pleacă un medic în concediu, s-a impus închiderea temporară fie a activității Maternității, fie a Secției de Pediatrie. ”Pur și simplu nu avem ce să facem. Nu avem doctori. Am căutat prin toate metodele posibile să aducem doctori la spital. Nu vin. Personal, fac 14 gărzi pe lună pentru a acoperi necesarul. Și după gardă nu plec acasă, merg să rezolv și problemele administrative. Iar atunci când sunt la birou și apare o urgență, las totul și merg la urgență; pentru că nu are cine”, a declarat, pentru ”Telegraf”, managerul spitalului. Și de parcă nu e de ajuns, unitatea sanitară din Medgidia, dar suntem convinși că nu este singura, este nevoită să intervină și în cazurile pacienților neasigurați, mulți dintre ei și extrem de agresivi. ”Vin în urgență și nu îi interesează nimic. Vor să li se rezolve problema pe loc, deși problemele lor de sănătate nu sunt urgențe. Ne jignesc, vorbesc urât. Vreau să le transmit un singur lucru: cadrele medicale nu sunt cârpele nimănui!”, a spus, indignat, managerul. Spitalul Medgidia are de recuperat, de anul trecut, 3 miliarde de lei, ceea ce reprezintă servicii medicale prestate pacienților neasigurați.

