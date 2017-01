Medici şi pacienţi la Psihiatrie, prizonierii unui bolnav psihic

Un bolnav psihic cu antecedente a făcut un scandal monstru ieri dimineaţă, în incinta Secţiei de Psihiatrie de la Palazu Mare, unde a ajuns după ce a înjunghiat un tînăr în plină stradă. Într-o rafală de furie, bărbatul a asediat trei saloane pline cu medici şi pacienţi şi a proferat ameninţări la adresa „prizonierilor”, fiind nevoie de intervenţia luptătorilor DIAS pentru a-l calma. Poliţiştii spun că bărbatul va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă a avut discernămînt, caz în care, în funcţie de raportul medico-legal eliberat victimei, se va realiza încadrarea juridică a faptei de care va răspunde penal. Dacă se dovedeşte că boala l-a împins la gesturile necugetate, atunci el îşi va continua viaţa ca şi pînă acum.

A înjunghiat un tînăr în zona pieptului

George Olteanu, de 37 de ani, din Constanţa, suferă de afecţiuni psihice sub impulsul cărora devine violent şi creează conflicte. Duminică seara, cuprins de o nouă criză, bărbatul s-a năpustit asupra unui tînăr şi l-a înjunghiat în zona pieptului. Totul s-a petrecut pe o stradă din Piaţa Chiliei. Poliţiştii Secţiei 1, cei care s-au ocupat de caz, spun că furia bărbatul s-a declanşat după ce victima, Belgin Ali, de 29 de ani, din Constanţa, l-a atenţionat pe agresor să nu-l mai şicaneze pe fratele său de 14 ani. Se pare că, în urmă cîteva zile, bolnavul psihic l-a abordat pe băiatul de 14 ani şi s-a luat de el fără un motiv concret. Atunci, totul a fost dat uitării, însă duminică seara, evenimentul s-a repetat, motiv pentru care fratele mai mare a luat atitudine. Însoţit de cîţiva prieteni, Ali s-a întîlnit cu agresorul pe strada Maramureşului şi l-a înfruntat. Un singur reproş din partea sa a fost de ajuns pentru ca Olteanu să-şi iasă din minţi şi să reacţioneze extrem de violent. Turbat de furie, el a scos un cuţit şi l-a înfipt în pieptul victimei. Ali s-a prăbuşit pe asfalt, într-o baltă de sînge. Prietenii săi, martori ai scenei de necrezut, au chemat imediat Ambulanţa şi Poliţia. Înjunghiatul a fost transportat la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, unde a fost băgat imediat în operaţie. Medicii spun că pacientul a ajuns în instituţia sanitară cu o plagă înjunghiată în zona toracelui stîng posterior, de 3 - 4 cm mărime. Intervenţia chirurgicală a decurs fără probleme, iar starea bărbatului a fost stabilizată. El a rămas internat în instituţia sanitară pentru a fi supravegheat medical. În ceea ce-l priveşte pe agresor, acesta a fost transportat la Secţia Psihiatrie Palazu Mare din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Constanţa, unde a rămas internat.

A terorizat medicii şi pacienţii Secţiei de Psihiatrie

Duminică dimineaţa, bărbatul avea să izbucnească din nou. Liniştea spitalului a fost spulberată de ţipetele individului, care şi-a pierdut controlul. Într-un exces de furie, el a blocat uşa de acces în hol cu toate piesele de mobilier ce i-au ieşit în cale şi a ţinut sub asediu trei salone de pacienţi, cu tot cu medicii. De partea sa a fost atras şi un alt bolnav, Gheorghe Copaci, de 38 de ani, din comuna Răteşti, judeţul Argeş, care l-a susţinut pe tot parcursul ieşirilor necontrolate. Amploarea pe care au luat-o lucrurile i-a determinat pe reprezentanţii spitalului să ceară ajutorul trupelor Detaşamentului de Intervenţie şi Acţiuni Speciale (DIAS). La vederea mascaţilor, Copaci s-a supus docil comenzilor primite, însă Olteanu s-a întărîtat şi mai tare. El a luat-o la fugă prin saloane, încercînd să găsească o scăpare. În disperarea creată, a spart unul dintre geamurile din salon şi s-a tăiat pe mîini. În cele din urmă, luptătorii DIAS au reuşit să-l imobilizeze, fără ca alte persoane să fie rănite. Ulterior, medicii au reuşit să-l menţină sub control cu calmante. În ceea ce-l priveşte pe Copaci, poliţiştii spun că bărbatul nu este nici pe departe uşă de biserică. În urmă cu cinci zile, el a fost prins de Poliţiştii Secţiei 2 în flagrant, în timp ce încerca să fure o Dacie parcată. De altfel, el a ajuns la Palazu după ce a fost găsit beat mort, într-o parcare din Tomis III, în timp ce încerca portierele maşinilor. Se pare că bărbatul suferă de afecţiuni psihice, însă din cauza faptului că face parte din rîndul persoanelor fără adăpost şi trăieşte pe străzi, nu are resursele necesare pentru a se trata.