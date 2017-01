Medicii - în sărbătoare, funcționarii și profesorii - în stradă

După scandalurile iscate din cauza planurilor eșuate privind salarizarea bugetarilor, ce au culminat cu demisia fostului ministru al muncii Ana Costea, Guvernul a elaborat un nou proiect de ordonanță prin care se dorește corectarea inechităților în ceea ce privește remunerarea celor din sistemul public. Despre acest document, elaborat în urma unor consultări cu sindicatele din Administrație, Educație și Sănătate, premierul Dacian Cioloș a spus, marți seara, că va rezolva problemele cu care se confruntă bugetarii de mai bine de șase ani, când Guvernul Boc le-a tăiat din salarii. „Important de știut este că nu va scădea niciun salariu, ba dimpotrivă, vor exista creșteri semnificative în multe sectoare. Prioritară este Sănătatea, unde se vor dubla anumite lefuri”, a spus premierul Dacian Cioloș. Printre cele mai importante schimbări pe care le aduce acest proiect se numără introducerea unui sistem de premiere bazat pe criterii de performanță, în cazul medicilor și profesorilor, și creșterea lefurilor pentru debutanții din sistemul sanitar.

CINE ESTE MAI AVANTAJAT?

Concret, începătorii din sistemul de Sănătate vor beneficia de o creștere suplimentară de 10% a salariilor. Guvernul a motivat acest lucru prin faptul că se dorește creșterea atractivității unei cariere în domeniu. În ceea ce privește sistemul de premiere a medicilor și profesorilor, proiectul prevede acordarea de premii anuale, semestriale și trimestriale, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile, în condițiile îndeplinirii unor criterii de performanță, care vor fi elaborate de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației Naționale. Potrivit proiectului de ordonanță, un medic în anul I de rezidențiat la Spitalul Clinic de Urgență București va câștiga mai mult cu 263 de lei (de la 1.751 lei la 2.014 lei), în timp ce leafa unui asistent medical începător cu studii postliceale, angajat în aceeași unitate, va fi cu 227 lei mai mare (de la 1.313 lei la 1.540). Același document prevede faptul că, începând din ianuarie 2017, angajații din sistemul sanitar să primească bonusuri de performanță. Totodată, ordonanța stabilește echivalarea salariilor pentru funcțiile din Sănătate cu cele din Educație.

PROFESORII ȘI FUNCȚIONARII AMENINȚĂ CU PROTESTE

Nu toată lumea este avantajată de modificările din proiectul de ordonanță. Funcționarii publici, de exemplu, amenință cu proteste și cu boicotarea alegerilor locale din 5 iunie. „La nivelul administrației publice locale sunt, probabil, cele mai mici salarii. Oameni cu studii superioare şi cu vechime în muncă iau 1.600 - 1.700 de lei net. Întrebarea noastră este dacă se mai doreşte ca oamenii să lucreze în sistem sau să plece şi să nu mai avem cu cine lucra” a declarat vicepreşedintele sindicatului FORUM din Administraţia Publică, Pompiliu Wan Buzduga. De asemenea, și sindicaliștii din Învățământ au afirmat că sunt nemulțumiți de conținutul Ordonanței privind salariile, spunând că nu aduce niciun fel de îmbunătățiri față de ordonanța anterioară și nu au fost alocate sume în plus. „Învățământul superior românesc primește zero. Să-mi aducă Guvernul României asistenți la ore. Să vedem cine se mai angajază în sistem pe 1.700 de lei impozabili. Nu mă așteptam să fim tratați atât de rău. Am crezut că acest ministru al Muncii va fi mai rațional. Au spus că e rândul Sănătății și noi trebuie să mai așteptăm”, a declarat liderul Alma Mater, Anton Hader, care nu exclude organizarea unor proteste.

