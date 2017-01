Medicii care nu îşi fac treaba nu pot fi sancţionaţi ?!

În urmă cu o săptămînă, reprezentanţii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa au efectuat, în urma mai multor sesizări primite de la pacienţi, un control în ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. Cei mai mulţi reclamau fie că medicii nu sînt la program, fie că o parte dintre cadrele medicale nu îi tratează cu respect, vorbindu-le foarte urît. Corpul de control al CJAS a efectuat un control într-o dimineaţă la Policlinica I şi reprezentanţii au constatat că medicii nu erau la program. “Medicii care lucrează dimineaţa încep serviciul la ora 7:00. Am constatat că majoritatea cadrelor medicale vin la serviciu la 7:30, chiar 7:45. Totuşi, nu ni se pare normal ca programul să înceapă atît de devreme. Ora 7:00 este o oră nefirească, medicii ar trebui să vină la 8:00. Ar fi mai bine şi pentru pacienţi şi pentru cadrele medicale”, a declarat, ieri, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate, dr. Liviu Mocanu. Mai mult decît atît, reprezentanţii CJAS au constatat că există probleme şi la eliberarea bonurilor de ordine pentru fiecare cabinet medical. “Am aflat că se eliberează bonuri doar pentru cinci cabinete. De aceea, propunem desfiinţarea acestui sistem. Există două soluţii: fie se eliberează bonuri la toate cabinetele, fie nu se eliberează la niciunul şi programările le face asistenta şef a fiecărui cabinet. Cred că cel mai civilizat ar fi să se facă programările telefonic. În Policlinică nu vin urgenţe, pacienţii ştiu foarte bine ce fel de afecţiuni au”, a declarat dr. Mocanu. Directorul CJAS susţine că ar fi fost mult mai uşor dacă medicii din Policlinică ar fi fost în subordinea instituţiei pe care o reprezintă. “Nu avem cum să îi pedepsim pe medici dacă nu îşi fac treaba. Nu avem dreptul să îi sancţionăm. Am propus de un an ca şefa Policlinicii, dr. Cornelia Andreescu, să fie demisă pentru că nu face nimic”, a declarat dr. Mocanu.