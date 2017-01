Medicii constănţeni cîştigă experienţă în SUA

În plan internaţional, cercetarea în medicină a evoluat şi au apărut diferite medicamente şi metode de consultare şi diagnosticare a diferitelor afecţiuni. Totuşi, o mare parte dintre acestea nu au ajuns în ţara noastră sau sînt mult prea scumpe pentru a putea fi aplicate. “Am efectuat, de curînd, un stagiu în SUA, la Harvard Medical School. Sîntem, din păcate, foarte departe de ceea ce se întîmplă acolo. Este trist că în România a scăzut calitatea învăţămîntului medical. Medicii tineri nu prea mai au de la cine învăţa. Rezidenţiilor nu li se explică, nu au acces la informaţii şi nu li se ţin prezentări de caz”, a declarat dr. Mihaela Mătărîngă, medic neuropsihiatru. Medicul constănţean susţine că în România nu se pot face o serie de investigaţii considerate importante în diagnosticarea diferitelor cazuri. “De exemplu, nu se poate măsura acidul lactic. Este o analiză ieftină şi uşor de efectuat. Trebuie doar recoltat un pic de sînge şi supus unor analize de laborator. La noi în ţară nu se face această analiză pentru că nu avem reactivii necesari”, a declarat dr. Mihaela Mătărîngă. Mai mult decît atît, medicul susţine că există şi o serie de cadre medicale reticente la nou şi care preferă să investigheze cazurile după metode vechi. “De exemplu, testele genetice. În ţara noastră se pot efectua aceste teste printr-o reţea de laboratoare, dar foarte mulţi medici nu le recomandă. Am avut mulţi pacienţi care mi-au spus că au citit pe internet de aceste cazuri, dar că specialiştii la care au mers nu le-au recomandat. Este păcat că nu se fac aceste teste deoarece, cu ajutorul lor, am putea diagnostica peste 2000 de afecţiuni, atît neurologice, cît şi din sfera oncologiei”, a adăugat dr. Mătărîngă. Este adevărat, că o parte dintre aceste teste sînt destul de scumpe, preţul lor variind între 400 şi 1.600 de euro. “Aş vrea să aplic în ţara noastră ce am învăţat în SUA. Am început deja un schimb de experienţă cu medicii de la Harvard. Cu ajutorul unei camere web, pacienţii intră în contact cu specialiştii de acolo, putînd fi în acest mod consultaţi. Trebuie să facem ceva ca să ne ridicăm la standardele internaţionale”, a mai declarat ea.