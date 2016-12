Medicii constănţeni fac minuni fără aparatură medicală

Subfinanţarea sistemului medical din România a fost subliniată şi de medicii din Austria şi Germania sosiţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa pentru un workshop pe problematica malformaţiilor genito-urinare şi a celor din sfera ortorinolaringologiei (ORL) la copii. „Am operat, într-o primă etapă, un copil cu vegetaţii adenoide (polipi, n.r.), a doua intervenţie urmând să o efectuăm anul viitor pentru că nu am avut aparatura necesară. Este vorba despre instrumente de înaltă fidelitate - pentru chirurgia microscopică, de care avem nevoie şi de care, momentan, nu dispunem”, a declarat dr. Dănuţ Dincă, medic specialist ORL. Chirurgii germani au afirmat că lipsa anumitor aparate le-a făcut sarcina şi mai dificilă, iar unele operaţii au durat mult mai mult decât în mod obşinuit. „Am crezut că operăm o oră şi am operat şase. Dacă aveam tehnologie, era mai uşor. Am fi avut nevoie de un cistoscop care costă în jur de 3.000-4.000 de euro. Nu este o catastrofă, se poate opera şi fără el, dar ne-ar fi fost util. Am fi ştiut exact unde trebuie tăiat, cum trebuie abordată operaţia, cât va dura, dacă pacientul are nevoie de anestezie locală sau totală”, a declarat prof.dr. Mircia-Aurel Ardelean, medic român care acum profesează într-o clinică de chirurgie pediatrică din Salzburg. În ciuda acestor neajunsuri, operaţiile au fost reuşite. „Medicii şi asistentele de aici sunt excepţionali şi au experienţă fantastică. Sunt foarte buni profesionişti, dar le lipseşte foarte multă tehnică”, a mai subliniat prof.dr. Mircia-Aurel Ardelean. Medicii din străinătate au promis că vor încerca să facă tot posibilul ca SCJU Constanţa să aibă aparatura necesară. Reamintim că operaţiile au fost realizate, în perioada 24-27 septembrie, cu sprijinul Fundaţiei Hope for the Nations (Speranţă pentru naţiuni, n.r.) - România, care a făcut posibilă deplasarea la Constanţa a medicilor străini. În timpul celor trei zile, au fost operaţi 10 copii cu malformaţii genito-urinare şi ORL extrem de grave care nu ar fi avut niciodată şansa la o viaţă normală. „Astfel de operaţii sunt extrem de meticuloase şi costisitoare. În străinătate, ajung la 20-30.000 euro, iar aceşti copii nu ar fi avut niciodată posibilitatea să ajungă în clinicile din Germania, spre exemplu, să fie operaţi. Atunci, ne-am gândit că ar fi mult mai ieftin să aducem chirurgii specialişti la Constanţa şi, cu bani mai puţini, am reuşit să operăm mai mulţi copii”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a SCJU Constanţa, prof.dr. Constantin Tica. Şeful Clinicii de Chirurgie Pediatrică din Koln, Germania, prof.dr. Thomas Boemers, a declarat că intervenţiile au fost foarte complicate şi s-a stat în sălile de operaţie de la 9.00 la 22.00. „Am operat copii cu sindromul adenogenital, aşa-zisa ambiguitate sexuală, care afectează în mare parte fetiţele. Organele lor genitale sunt, de fapt, masculine şi au trebuit reconstruite. Sunt malformaţii grave de care aceşti copii nu vor scăpa niciodată, dar viaţa lor este îmbunătăţită la maximum prin aceste operaţii de reconstrucţie”, a mai afirmat prof.dr. Mircia-Aurel Ardelean.