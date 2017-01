Medicii constănţeni, fruntaşi la amenzi

Un raport al Ministerului Sănătăţii (MS) îi clasează pe medicii constănţeni în fruntea clasamentului naţional la capitolul amenzi primite, ca urmare a nerespectării noii legi a concediilor medicale. Tot în top se clasează şi medicii din reţeaua Ministerului Transporturilor, valoarea totală a amenzilor fiind de 100.000 de lei. Ei sunt urmaţi de colegi din judeţele Braşov şi Caraş-Severin, cu sume de 71.000 lei, respectiv 45.000 lei.

CONSTANŢA. Mai exact, la Constanţa au fost verificate 170 de concedii medicale care au fost eliberate pacienţilor de către medicii specialişti şi cei de familie. Potrivit şefului Serviciului de Control din cadrul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Constanţa, Laurenţiu Scupra, au fost sancţionaţi 22 de medici cu amenda minimă, respectiv 5.000 lei. Pe parcursul controalelor, au fost verificaţi la domiciliu 34 de pacienţi, potrivit legii. Cele mai multe amenzi au fost date pentru lipsa semnăturilor pacienţilor pe declaraţii, potrivit cărora pot fi găsiţi la domiciliu în intervalele orare indicate, dar şi pentru lipsa adeverinţelor de la locul de muncă al beneficiarului concediului, în care se specifică numărul de zile de concediu medical de care acesta a beneficiat în ultima perioadă. Aşa cum era de aşteptat, au existat şi contestaţii, medicii plângându-se de faptul că legea are mari lacune. Au depus contestaţii dr. Florentina Nicoleta Bucşa, medic neurolog la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, şi şeful Clinicii ORL din cadrul SCJU, prof. dr. Gheorghe Comşa.

NUMAI ÎN SĂPTĂMÂNA 7-11 IUNIE 2010, FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A FOST SUPLIMENTAT CU ÎNCĂ 604.500 LEI (PESTE 140.000 EURO) DIN CELE 132 AMENZI APLICATE PENTRU NEREGULI CONSTATATE

85 de români, cei mai mulţi din judeţele Braşov (12 persoane), Gorj (nouă persoane) şi Mehedinţi (opt persoane) au pierdut sumele aferente concediului medical pentru că nu au respectat legislaţia, deşi aceasta le era cunoscută, şi nu au fost găsiţi la domiciliu. Au fost aplicate 254 sancţiuni contravenţionale, din care 132 amenzi şi 122 avertismente prescriptorilor care au eliberat certificate de concediu medical în afara prevederilor legale. “Când am gândit noul mod de acordare a certificatelor medicale am avut în vedere stoparea abuzurilor şi eliberarea acestora exclusiv pentru cei aflaţi în nevoie şi suferinţă. După patru săptămâni de control am reuşit să strângem peste 1.500.000 lei, adică în jur de 350.000 euro, pe care îi vom utiliza pentru tratamentul bolnavilor cronici”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. În urma controalelor, au fost refuzate la plată 150 certificate medicale, 65 dintre acestea ca o consecinţă a abaterilor de la legislaţia în vigoare a medicilor care le-au eliberat. De asemenea, au fost reziliate 22 convenţii pentru acordarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical, iar în cazul a patru medici a fost diminuată cu 10% valoarea garantată a punctului. S-au sesizat comisiile de disciplină ale Colegiului medicilor în cazul a 19 medici şi au fost date 122 de avertismente. Acţiunile de control vor continua şi în următoarea perioadă.