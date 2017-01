„Medicii criminali să nu mai practice medicina”

Ancheta desfăşurată de Poliţia Municipiului Constanţa, în colaborare cu Poliţia Costineşti, în cazul unui copil care a murit în luna ianuarie, într-o amulanţă, în drum spre Spitalul Judeţean, se simplifică. Poliţiştilor le-a parvenit raportul de constatare medico-legală emis de Serviciul de Medicină Legală Constanţa, care incriminează modul în care şi-au desfăşurat activitatea personalul medical de pe ambulanţă, dar şi medicul pediatru care l-a consultat pe copil. „Internarea, un diagnostic corect şi instituirea unui tratament de specialitate supravegheat de la prima examinare medicală ar fi fost necesare şi ar fi dus la stoparea instalării insuficienţei respiratorii acute, şi, implicit, la producerea decesului. Moartea a fost favorizată în a doua etapă a asistenţei medicale acordate (tratamentul de urgenţă aplicat în salvare), prin alegerea eronată a căii de administrare a medicaţiei, aceasta fiind mai eficientă administrată intravenos. De asemenea, o traheostomie de urgenţă ar fi mărit şansele de supravieţuire după instalarea insuficienţei respiratorii acute”, se arată în raportul medico-legal. Coşmarul soţilor Liea, din Costineşti, a început în luna ianuarie a acestui an, cînd au mers cu fiul lor, care acuza stări de vomă şi nu putea să înghită, la Spitalul Judeţean Constanţa. „Doctoriţa Siromascenco Nina mi-a consultat băiatul şi i-a prescris Cefaclor, Ibuprofen şi Paracetamol, pentru că ar fi avut roşu în gît, după care am plecat liniştită acasă. După doar cîteva ore, am solicitat intervenţia unei ambulanţe, deoarece băieţelul meu horcăia, se învineţise la faţă şi vomita încontinuu. În ambulanţă, copilul a căzut cu faţa în jos, pe targă, iar dr. Vasilica Bărbulescu nu a făcut nimic altceva decît să-i pună pe faţă o mască de oxigen şi să-i facă o injecţie în fund, şi nu intravenos, aşa cum ar fi trebuit. Am întrebat la un moment dat dacă băiatul mai trăieşte, iar medicul a ridicat din umeri în semn că nu ştie”, a declarat Mariana Liea cu lacrimi în ochi. Potrivit familiei victimei, copilul era autist şi, în cinci ani de zile, nu fusese capabil să rostească nici măcar un cuvînt, însă cu două săptămîni înainte de tragicul eveniment, în urma administrării unui tratament de specialitate, Silviu Nicolae Liea începuse să facă progrese, ba chiar reuşise să rostească unele cuvinte. Părinţii au aşteptat rezultatul examinării medico-legale şase luni, timp în care au depus plîngeri la Poliţia Costineşti, Colegiul Medicilor, dar şi la Parchet. „Intenţionez să-mi angajez un avocat şi să-i acţionez în judecată pe medicii criminali care mi-au ucis copilul prin indolenţa de care au dat dovadă. Nu vreau niciun ban de la ei. Voi cere instanţei doar să le ridice dreptul de a mai practica medicina”, a declarat Mariana Liea.