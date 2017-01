Medicii de familie constănţeni cer bani pe consultaţii!

În 2009, veniturile medicilor de familie vor fi stabilite în funcţie de performanţa fiecărui cabinet în parte. La întîlnirea de ieri, ministrul Sănătăţii, Ion Bazac şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Irinel Popescu, împreună cu specialişii celor două instituţii, au analizat, timp de trei ore, veniturile cabinetelor medicilor de familie în anul 2009. În urma întîlnirii, Bazac şi Irinel Popescu au stabilit că, în primul trimestru al acestui an, veniturile medicilor de familie vor rămîne neschimbate, la valoarea lui 2008, de 306 milioane de lei, în conformitate cu contractul-cadru, care a fost prelungit prin hotărîre de Guvern. Începînd cu prima zi a trimestrului al doilea, cînd intră în vigoare noul contract-cadru şi legea bugetului pe 2009, se estimează alocarea a 256,5 milioane de lei trimestrial. Această redistribuire rezultă din rectificarea bugetară şi realocarea de la alte capitole bugetare. La acestea se vor adăuga şi sumele suplimentare provenite din cele două noi programe ale Ministerului Sănătăţii, privind screeningul de cancer de col uterin şi cel al bolilor cardiovasculare, care însumează 180 milioane de lei pînă la sfîrşitul anului. În aceste condiţii, unui medic de familie îi va fi permis ca, în funcţie de performanţe şi calitatea actului medical, să atingă valori suficiente pentru derularea activităţiilor curente. În termeni reali, bugetul aprobat anul acesta, fără rectificări, este cu 24% mai mare faţă de 2007, an în care nu au existat probleme în asigurarea asistenţei medicale primare. De exemplu, în 2009, un medic de familie care are înscrişi 1.500 de pacienţi pe listă, va putea realiza venituri de aproximativ 13.000 de lei lunar. La fel ca şi în alte ţări europene, şi în România, bugetul asistenţei medicale primare constă în cheltuielile cu veniturile medicilor de familie, precum şi costurile cu medicamentele şi investigaţiile paraclinice aferente, prescrise de medicii de familie. Reprezantanţi ai Ministerului Săntăţii (MS) arată că scăderea invocată, cu 40%, a veniturilor pentru medicina de familie nu este reală. În anul 2008, veniturile cabinetelor medicilor de familie au crescut faţă de 2007 cu 99%, generînd un deficit de un milliard de lei bugetului CNAS. Preşedintele CNAS a spus că va cere blocarea unui proiect de ordonanţă de urgenţă iniţiat de fostul ministru al Sănătăţii, liberalul Eugen Nicolăescu, prin care contribuţia la FNUASS (Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - n.r.) ar scădea la angajator de la 6,5% la 5,2%.

Protestele medicilor de familie, în afara relaţiilor contractuale

Oficialii MS şi CNAS atenţionează medicii de familie că afirmaţiile privind falimentul cabinetelor medicale în 2009 sînt nefondate, iar formele de protest anunţate de aceştia sînt în afara relaţiilor contractuale care obligă medicul de familie să asigure înlocuitor pe perioada concediului de odihnă şi vor afecta nejustificat pacienţii, creînd disfuncţionalităţi în cadrul întregului sistem. Un calcul făcut de un medic de familie arată că el primeşte de la Casa de Asigurări de Sănătate 4,61 de lei de asigurat pe lună doar pentru faptul că pe lista sa este înscris un bolnav. La asta se adaugă plata pentru servicii medicale, adică 1,90 lei pe pacient. Astfel, un medic care are 1.500 de asiguraţi înscrişi pe listă, are un venit de 8.200 lei, 84% fiind banii luaţi numai pentru că are pacienţi înscrişi. Acelaşi medic spune că, lunar, cheltuielile cu asistenţa, utilităţile şi consumabilele ajung la 5.100 de lei, astfel că rămîne cu 3.100 de lei. Potrivit modificării anunţate de CNAS, un medic de familie va primi cu aproximativ 11% mai puţin faţă de venitul din anul 2008, adică 4,2 lei pe asigurat. Doctorii vor lua mai puţin pentru fiecare asigurat aflat pe listă, dar şi pentru serviciile medicale care ies din programul naţional de evaluare, dar care vor fi înlocuite cu altele, după cum susţin autorităţile în domeniu. Menţionăm că medicii de familie din toată ţara au început să depună, de ieri, la casele de asigurări de sănătate, cereri prin care anunţă că, de miercuri ar putea intra în concediu de odihnă sau de studii, pentru trei zile, în semn de protest faţă de alocaţia bugetară pe 2009, a declarat Rodica Tănăsescu, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei. Cererile vor fi depuse de către toţi medicii de familie, a precizat Tănăsescu, pînă luni la prînz fiind depuse peste o mie de solicitări. Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF) şi Patronatul Naţional al Medicilor de Familie din România (PNMF) susţineau, într-un memoriu comun, că fondul alocat asistenţei medicale primare este diminuat cu 40,69% faţă de anul 2008, “reducerea fiind cea mai drastică, neegalată de niciun alt sector din sănătate sau de un alt capitol prevăzut în buget”.

La Constanţa nu se face grevă

Medicii de familie constănţeni nu vor intra în concediu de odihnă şi nici nu vor recurge la alte forme de protest faţă de decizia Guvernului de a le reduce bugetul la jumătate, însă vor ca pacienţii să suporte o parte din costul consultaţiei. Potrivit purtătorului de cuvînt al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), Lămîiţa Antohi, pînă în momentul de faţă nici un medic de familie nu şi-a depus cerere pentru a intra în concediu de odihnă şi nici nu există semnale că aşa ceva se va întîmpla la Constanţa. „La Constanţa nu va exista nicio formă de protest. Nu s-a înregistrat nicio cerere de concediu din partea medicilor de familie şi nici nu avem semnale că vor exista. Nu asta e metoda pentru a obţine ceva”, a declarat ea. Pentru a ieşi din criză, medicii de familie constănţeni iau însă în discuţie un sistem de co-plată la consultaţie. „Nu facem proteste ca în alte părţi, dar am discutat cu mai mulţi colegi de breaslă să punem co-plată la consultaţie: 10 lei pe consultaţie”, a declarat Aurelia Nicolae, medic primar medicină generală medicină de familie. Reprezentanţii Colegiului Medicilor Constanţa au declarat că „nefiind o structură cu atribuţii şi activităţi cu caracter sindical nu este în măsură a iniţia, susţine şi/sau organiza activităţi de protest a membrilor săi. De asemenea, nu încurajăm organizarea de activităţi cu caracter protestatar care să aibă ca urmare limitarea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale. Luînd în consideraţie condiţiile economico-sociale restrictive actuale, cît şi în vederea asigurării unui raport corect între calitatea serviciilor medicale şi plata acestora, Colegiul Medicilor Constanţa face demersuri pentru introducerea sistemului de co-plată şi la nivelul medicinii de familie, în cadrul Contractului-cadru pe anul 2009, ce urmează a intra în vigoare începînd cu 1 aprilie 2009”. Reprezentanţii CJAS susţin însă că acest demers este ilegal şi că vor urmări evoluţia situaţiei.