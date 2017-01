Medicii de familie, criticaţi dur de colegii din spitale

Medicii de familie sînt dur criticaţi de colegii din spitale, acuzîndu-i că nu-şi fac treaba aşa cum trebuie şi că multe dintre cazuri sînt tratate cu superficialitate. „Jumătate din paturile secţiilor de cardiologie sînt pline cu persoane cu hipertensiune arterială. Aceşti bolnavi nu ar fi trebuit să ajungă pe patul de spital, ci să fie trataţi de la bun început de medicii de familie. Medicii de familie ar trebui să fie întrebaţi de cîte ori au mers acasă la bolnavi”, declară managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţînă. Astfel, unitatea sanitară pierde sume însemnate, iar colegii din spital îşi pierd timpul cu cazuri care ar fi putut să fie „salvate” din timp. „Sînt bolnavi care chiar suferă, care au grave probleme de sănătate, pentru care trebuie să se intervină cît mai repede”, a mai completat medicul director. Medicina primară trebuie să constituie un pion principal în sistemul de Sănătate, potrivit ministrului Sănătăţii, dr. Ion Bazac. De nenumărate ori, medicii Unităţii de Primire a Urgenţelor (UPU) Constanţa s-au plîns de faptul că unitatea este suprasolicitată, multe dintre cazuri nefiind urgenţe medicale, ci cazuri care ar fi putut să fie tratate cu uşurinţă de medicii de familie. „Cînd merg la medicul de familie mă trimite acasă şi îmi spune că nu am nimic. Şi totuşi mie îmi este rău, aşa că am venit la urgenţă ca să văd ce am. Poate am ceva”, a spus un pacient aflat ieri în faţa UPU. Şi nu este singurul care îşi „încearcă” norocul la spital. Pe de altă parte, sînt medici de familie care spun că sînt situaţii şi situaţii şi că mulţi dintre pacienţii nu trec pe la ei cu anii, iar atunci cînd au probleme de sănătate merg direct la spital. Ei spun că ar trebui găsită o soluţie pentru ca pacientul care ajunge la urgenţă să demonstreze că a trecut mai întîi şi pe la cabinetul medicului de familie şi că acesta i-a recomandat un consult în UPU.