Medicii de familie din Constanţa, în sprijinul colegilor din ţară

Reprezentanţii medicilor de familie din judeţul Constanţa s-au întîlnit cu reprezentanţi ai medicilor din ţară, aceştia venind în sprijinul lor, în condiţiile în care mai bine de jumătate din medicii români nu au intrat în posesia plăţilor pe servicii şi per capita, munca prestată practic nefiind răsplătită. „Noi nu am avut pînă acum probleme, dar reprezentanţii medicilor de familie de aici au vrut să le fie alături. Din fondurile existente am reuşit să respectăm prevederile contractuale fără să întîmpinăm dificultăţi”, a declarat preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, care a luat parte la întîlnire. El este convins că, la nivel de ţară, lucrurile se vor remedia şi că nu este decît o problemă de moment.