Medicii de familie îşi pierd timpul cu probleme administrative

09:48:46 / 01 Aprilie 2014

nu cred

Nu cred ca un medic iti poate pune diagnosticul cu dusmanie sau rautate, cum afirma Florin;dar,este adevarat ca medicina s-a schimbat si in multe aspecte in rau.Se incearca cuantificarea actului medical pt ca aceste servicii sa aiba echivalentul in bani,initiativa plecata de la societatile de asigurare.Si aici s-a terminat totul:cand evidenta medicala devine act contabil justificativ nu mai este loc pt. comunicare (pe care de altfel multi medici nu stiu sa o faca),empatie si chiar o consultatie corecta finalizata cu un tratament adecvat.Registre,acte in dublu,triplu exemplar,raportari duble inutile de altfel pe care nimeni nu le ia in calcul, etc.Din ce timp se ia completarea lor?din al nostru.De fapt acest sistem birocratic are doua scopuri:sa dea bani mai putini si sa justifice functiile si incompetenta nenumaratilor functionarii din casele de asigurari judetene,dsp,casa nationala,ministerul sanatatii, etc.Singurul serviciu util (pe langa medicina curativa) mi se pare fostul sanepid,care insa se face tot mai putin vizibil:respectand regulile de igiena am putea avea mai putina nevoie de doctor.