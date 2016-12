Medicii de familie, jigniţi nejustificat!

Asociaţiile medicilor de familie consideră jignitoare şi nejustificate acuzaţiile preşedintelui Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, cu privire la situaţia pacienţilor înscrişi pe listele lor şi spun că, din punct de vedere tehnic, nu pot face “dublări sau triplări” ale unor pacienţi înscrişi şi la alţi medici. “Dacă un pacient îşi schimbă medicul de familie, chiar dacă el nu a anunţat că mai este înscris la un medic, în momentul depunerii situaţiei lunare la casele de asigurări acel pacient este şters automat de pe lista fostului medic. Aşadar, pacientul nu poate apărea înscris la doi medici. Medicul de familie, care oricum nu are acces la softurile de preluare ale caselor de asigurări, nu are cum să înscrie pacienţi care mai sunt înscrişi la alţi medici, iar acei pacienţi să rămână şi la fostul medic”, explică reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei/Medicină Generală şi ai Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie, într-un comunicat comun. Potrivit acestora, dacă dublările sunt reale, înseamnă că medicii de familie sunt cei fraudaţi. “Suma totală alocată pentru asistenţă medicală primară prin per capita şi per serviciu este o sumă fixă, aprobată prin Parlament. CNAS a plătit, aşadar, maxim această sumă alocată. Dacă valoarea punctului per capita s-a calculat din suma totală fixă, pornind de la 27.000.000 de cetăţeni înscrişi, iar în realitate sunt 18.000.000 înscrişi, înseamnă că valoarea punctului per capita a fost în mod artificial micşorată. Dacă se va dovedi că listele au fost supradimensionate cu pacienţi fictivi, înseamnă că va trebui să primim diferenţa de bani prin regularizarea punctului, conform legii”, au precizat reprezentanţii celor două organizaţii profesionale.

• REVOLTAŢI • Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei/Medicină Generală şi Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie au mai spus că încă de la începutul funcţionării caselor de asigurări de sănătate raportarea s-a făcut atât pe hârtie, cât şi electronic, pe softuri achiziţionate şi decise de casele de asigurări de sănătate. “De 9-10 ani de zile raportăm astfel pacienţii intraţi şi ieşiţi. Este îngrijorător pentru noi să aflăm că după atâţia ani bazele de date sunt fantomatice, că există atâtea necunoscute asupra pacienţilor înscrişi pe listele noastre. Cu atât mai mult suntem revoltaţi ca această situaţie să fie pusă în responsabilitatea noastră”, au precizat reprezentanţii organizaţiilor profesionale ale medicilor de familie. Mai mult, aceştia arată că, în fiecare lună, medicii de familie duc la casele de asigurări raportarea cu listele de pacienţi, cu intrări şi ieşiri din liste, atât în format pe hârtie cât şi în format electronic, după care li se comunică pacienţii ieşiţi de pe listă, de care nu ştiau, de exemplu “decedat în spital, pacient mutat la alt medic fără să anunţe mutarea şi să-şi ceară fişa medicală”.

• EXPLICAŢII • Totodată, la sfârşitul fiecărei raportări, reprezentanţii caselor de asigurări validează lista de asiguraţi conform evidenţelor lor informatice, şi acest lucru se întâmplă cu mult înainte de Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI).

“În epoca pre-SIUI, noi raportam tot electronic, folosind un program care exporta documente preluate de CJAS-uri tot într-un program care avea şi funcţia de verificare a unicităţii CNP-ului, pentru a împiedica suprapuneri de pacienţi. Responsabilitatea depistării dublurilor este, legal şi tehnic vorbind, a caselor de asigurări. Tot conform legii, evidenţa asiguraţilor este responsabilitatea caselor de asigurări, cu excepţia momentului înscrierii pe listă, când medicul depune şi acte doveditoare ale calităţii de asigurat a pacientului (talon de pensie, adeverinţa salariat etc)”, au spus preşedinţii Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie şi Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei/Medicină Generală, Doina Mihăilă şi Rodica Tănăsescu. Preşedinţii celor două organizaţii profesionale califică afirmaţiile preşedintelui CNAS la adresa medicilor de familie ca fiind “jignitoare şi nejustificate”. În opinia lor, toate aceste neconcordanţe sunt anormale după 10-11 ani de asigurări de sănătate, în care raportează lunar pe softuri alese de casele de asigurări şi la care doctorii de familie nu au acces. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duţă a anunţat, duminică, faptul că va cere un audit al Curţii de Conturi, după ce au fost descoperite neconcordanţe între numărul de asiguraţi înscrişi în baza de date a instituţiei şi cel al pacienţilor înregistraţi la medicii de familie.