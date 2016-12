Medicii de familie, obligaţi să înscrie din oficiu pe lista proprie copiii neluaţi în evidenţă

Medicii de familie sînt obligaţi să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui doctor odată cu prima consultaţie a micuţului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia, potrivit proiectului privind normele de aplicare a contractului cadru în 2010. Ministerul Sănătăţii (MS) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au elaborat, vineri, proiectul comun pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, actul fiind supus dezbaterii publice pe site-ul CNAS. Potrivit proiectului, Casa de asigurări de sănătate încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi. Totodată, Casa de asigurări de sănătate trebuie să facă publică în termen de maximum zece zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe pagina web şi la sediul Casei de asigurări de sănătate, lista furnizorilor de servicii medicale pentru informarea asiguraţilor. Acelaşi proiect prevede că medicul de familie trebuie să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie odată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestuia. nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii nu au altă opţiune exprimată în scris, imediat după naşterea copilului. De asemenea, medicul de familie, va înscrie pe lista proprie gravidele şi lăuzele neînscrise pe lista unui medic de familie la prima consultaţie, în localitatea de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora ori la sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară. Medicii de familie nu au voie să refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea părinţilor, aparţinătorilor legali sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat convenţie de furnizare de servicii ori de către primărie, precum şi la sesizarea reprezentanţilor din sistemul de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului pentru copiii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive. Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să deconteze în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi casele de asigurări de sănătate, la valoarea minimă garantată a punctului \"per capita\" şi a punctului pe serviciu medical. Totodată, proiectul prevede ca pînă la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului \"per capita\" şi a punctului pe serviciu medical. Valoarea definitivă a punctului \"per capita\" şi a punctului pe serviciu medical poate suferi influenţe, după caz, şi în condiţiile prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010, se precizează în proiect.