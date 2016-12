„Medicii de familie, prima frontieră de luptă împotriva maladiilor”

TRADIŢIE... Conferinţa Regională de Medicina Familiei, ce se desfăşoară în perioada 1 – 3 septembrie 2011, la Neptun, a ajuns la a doua ediţie şi se vrea deja o tradiţie în medicina primară. Tema Conferinţei este una generală, respectiv „Medicina Familiei, Actualităţi şi Perspective”, tocmai pentru a putea fi „atinse” o serie de probleme din medicina de familie. Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis” Constanţa, dr. Laura Condur, totodată şi preşedintele comitetului de organizare a acţiunii, s-a arătat mulţumită şi de participarea din acest an, răspunzând invitaţiei medici din aproape toată ţara, dar şi din Chişinău. Temele ce vor fi dezbătute sunt de interes naţional, iar lucrările s-au anunţat, încă din prima zi a conferinţei, a fi extrem de atractive. „Depresia în activitatea cotidiană” (medic psihiatru Iuliu Burbea Milescu), „Depistarea bolilor rare în Medicina Familiei” (prof. univ. dr. Eugen Ilicea), „Sindromul de apnee obstructivă în somn în practica medicală” (conf.univ. dr. Oana Arghir), „Tratamentul cancerului prin terapia Gerson” (conf. univ. dr. Floarea Damaschin), „Monitorizarea hipertensiunii arteriale în ambulator” (prof. univ. dr. Elena Ardeleanu), sunt doar câteva dintre lucrările ce au fost prezentate în prima zi a conferinţei. Tot în prima zi a fost derulat şi un atelier de lucru coordonat de conf. univ. dr. Floarea Damaschin.

MEDICUL DE FAMILIE, PION PRINCIPAL Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Tomis, dr. Condur, a vorbit, în deschidere, despre importanţa medicului de familie în societate, despre adevăratul rol pe care-l are medicul de familie. De ce, de cele mai multe ori, populaţia nu are încredere maximă în medicul de familie şi bate la uşa spitalelor? Dr. Condur crede că trebuie respectate trei mari aspecte. În primul rând, spune medicul, este extrem de importantă educaţia populaţiei, care trebuie să ştie că un prim contact trebuie să-l aibă cu medicul de familie; de asemenea, este extrem de importantă şi implicarea autorităţilor, care trebuie să expună, la rândul lor, rolul medicului de familie în societate; dar şi medicul de familie, în general, care trebuie să se facă înţeles pe deplin, trebuie să demonstreze conştiinciozitate, să demonstreze că poate face faţă problemelor societăţii. „Noi vrem să arătăm că suntem o elită, vrem să arătăm adevărata valoare”, a mai adăugat dr. Condur. Despre rolul medicului de familie în societate a vorbit şi directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, care a fost prezent la deschiderea Conferinţei. Oficialul a trecut în revistă activatea medicului de familie încă din 1996, atunci când a demarat prima reformă în Sănătate, ocazie cu care s-a discutat importanţa medicului de familie. Dr. Dina le-a atras atenţia medicilor că, din păcate, o mare parte a populaţiei se îndreaptă către urgenţele spitalelor atunci când au nevoie de ajutor, în loc să „bată” la uşa doctorilor de familie, aşa cum ar fi normal. Directorul s-a arătat optimist, precizând că, cel mai probabil de la anul, medicul de familie va însemna mult mai mult în sistemul de Sănătate din România, fiind convins că „specialitatea va fi completată de medicul de familie”. La rândul său, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Dan Căpăţână, care a ţinut, de asemenea, să participe la conferinţa colegilor săi, demarând în cariera sa ca medic de familie, a vorbit despre prăpastia care există, în prezent, între spitale şi medicina primară. El a anunţat că reprezentanţii SCJU lucrează la un sistem informatic astfel încât medicii de familie să aibă acces, on line, la datele pacienţilor lor care ajung în spital. Dr. Căpăţână a promis sprijin medicilor de familie, ori de câte ori vor avea nevoie, el considerând medicina primară ca fiind „prima frontieră de luptă împotriva maladiilor”. Nu în ultimul rând, medicul director a atras atenţia şi asupra avalanşei de pacienţi care ajung în Unitatea de Primire a Urgenţelor, în loc să apeleze la medicii de familie, ceea ce înseamnă, în opinia sa, că populaţia are nevoie de o mai bună educaţie în acest sens.