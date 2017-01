Medicii de familie şi Ministerul Sănătăţii au căzut la pace

Medicii de familie au anunţat, ieri, după întîlnirea cu ministrul Sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), că renunţă la protestele anunţate de astăzi pînă vineri, întrucît au fost găsite soluţii pentru acordarea unui buget rezonabil pentru asistenţa medicală primară. Potrivit reprezentanţilor medicilor de familie, rezultatul pentru trimestrul întîi obţinut la întîlnirea de marţi nu este cel dorit, dar înţeleg că anul acesta este vorba de un buget de austeritate. În opinia acestora, cheltuielile cabinetelor medicale vor putea fi suportate din bugetul alocat asistenţei medicale primare. „Pentru trimestrul întîi, valorile rămîn neschimbate, la nivelul lui 2008. Pentru celelalte trei trimestre, valoarea minim garantată a punctului per capita este de 4,1, iar valoarea minim garantată per serviciu este de 1,5”, a declarat, ieri, preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), Rodica Tănăsescu, precizînd că, faţă de 2008, valoarea punctului “per capita” şi “per serviciu” a scăzut, dar în limita unui buget de austeritate, adică de la 4,61 la 4,1 “per capita” şi de la 1,9 la 1,5 “per serviciu”. De asemenea, pentru 2009, raportul capita - seriviu va fi de 80 pe 20, a mai spus Tănăsescu, precizînd că acţiunile de protest anunţate vor fi suspendate. Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a declarat, ieri, că s-a ajuns la o formulă pentru rezolvarea problemelor medicilor de familie. La finalul discuţiilor cu preşedintele CNAS, Irinel Popescu, cu reprezentanţii SNMF şi ai Patronatului Naţional al Medicilor de Familie (PNMF), ministrul Ion Bazac a declarat că lipsa de comunicare a dus la situaţiile tensionate din ultima perioadă şi că speră că rectificarea bugetară să ducă asistenţa medicală primară acolo unde îi este locul. Amintim că medicii de familie din toată ţara au început să depună, de luni, la Casele de asigurări de sănătate, cereri prin care anunţau că, de astăzi, ar putea intra în concediu de odihnă sau de studii, pentru trei zile, în semn de protest faţă de alocaţia bugetară pe 2009. Cei din Constanţa, au hotărît să nu intre în nicio grevă, dar să ceară 10 lei pe consultaţie pentru a-şi acoperi pierderile! În urma întîlnirii de luni, ministrul Sănătăţii şi preşedintele CNAS au stabilit că, în primul trimestru al acestui an, veniturile medicilor de familie vor rămîne neschimbate, la valoarea anului 2008, de 306 milioane de lei, în conformitate cu contractul-cadru, prelungit prin hotărîre de Guvern. Ministerul Sănătăţii a mai decis păstrarea sporurilor pentru grad profesional şi rural cu condiţii grele. În plus, potrivit medicilor de familie, ministrul Ion Bazac şi-a arătat disponibilitatea pentru o mai bună comunicare în cadrul Comisiei de medicina familiei a MS, care va cuprinde obligatoriu medici practicieni de medicina familiei, membrii din boardul SNMF, preşedintele PNMF şi eventual cadre didactice din catedrele de medicina familiei.

Începînd cu prima zi a trimestrului al doilea, cînd intră în vigoare noul contract-cadru şi legea bugetului pe 2009, se estimează alocarea a 256, 5 milioane de lei trimestrial. Această redistribuire rezultă din rectificarea bugetară şi realocarea de la alte capitole bugetare. Se adaugă şi sumele suplimentare provenite din cele două noi programe ale Ministerului Sănătăţii, privind screeningul de cancer de col uterin şi cel al bolilor cardiovasculare, care însumează 180 milioane de lei pînă la sfîrşitul anului.

Controale la cabinetele medicilor de familie, amînate

Amintim că medicii de familie au început să depună, de luni, la Casele de asigurări de sănătate, cereri prin care anunţă că, de miercuri ar putea intra în concediu de odihnă sau de studii, în perioada 18-20 februarie, în semn de protest faţă de alocaţia bugetară pe 2009. În urma acestor acţiuni, Ministerul Sănătăţii a cerut Direcţiilor de sănătate publică luarea măsurilor necesare în condiţiile în care, în urma controalelor, organizate în perioada 18-20 februarie, se vor găsi cabinete ale medicilor de familie fără înlocuitor, inclusiv rezilierea contractului cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi cea a Municipiului Bucureşti. La rândul său, CNAS a transmis caselor judeţene de asigurări de sănătate un document în care le solicită să verifice, prin acţiuni de control, îndeplinirea condiţiilor contractuale privind respectarea programului de lucru şi asigurarea continuităţii în asiguarea asistenţei medicale primare. Medicii de familie au calificat deciziile drept acţiuni de intimidare, precizînd că acestea nu au susţinere legală în contractul-cadru 2008 şi în normele acestuia. Conducerea CNAS şi cea a MS au spus că vor renunţa la controalele anunţate la nivel naţional în perioada 18 - 20 februarie. De asemenea, potrivit medicilor de familie, ministrul Sănătăţii le-a spus că începînd cu 1 iulie ar putea fi introdus sistemul de co-plată. Conducerile SNMF şi a PNMF au recomandat, ieri, medicilor de familie să renunţe la concediile programate în perioada 18 - 20 februarie, dar să continue strîngerea de semnături pentru o iniţiativă legislativă în domeniu.