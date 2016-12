Medicii de familie vor depista cancerul de sân

Medicii de familie vor fi instruiţi pentru depistarea precoce a cancerului de sân, prin programe locale ale Societăţii de Educaţie Contraceptivă şi Sexuală (SECS), iniţiate contra maladiei care, în România, ucide zilnic opt femei. „Vom dezvolta programe locale de instruire a medicilor de familie, să nu mai trebuiască să aşteptăm ca statul să facă ceva pentru sănătatea noastră\", a declarat directorul executiv al SECS, dr. Borbala Koo, la o dezbatere organizată împreună cu Societatea Naţională de Medicina Familiei,Medicină Generală şi Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer din România. Cancerul la sân este prima cauză de deces în rândul femeilor din România, doar 13% din totalul cazurilor noi fiind diagnosticate în stadiile 0 şi 1, la nivelul anului 2007. Potrivit directorului executiv al SECS, în România, zilnic, 16 femei sunt diagnosticate cu cancer de sân. În fiecare an, aproximativ 6.000 de femei se îmbolnăvesc de cancer la sân şi peste 3.000 mor din cauza acestei boli, conform datelor statistice. Printre cauzele acestei stări de fapt se numără educaţia precară a populaţiei privind sănătatea sânului şi lipsa unor programe naţionale de screening mamografic ori clinic.

CAMPANIE LA CONSTANŢA Ca răspuns la această problemă gravă de sănătate publică, SECS a lansat, în 2007, în parteneriat cu Fundaţia „Susan G. Kamen for the Cure” din SUA, Iniţiativa Globală „Susan G. Kamen for the Cure”, o campanie pentru conştientizarea cancerului de sân, având ca scop crearea şi pregătirea unei reţele de membri activi în domeniul acestei maladii. Programul se derulează în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Cluj, Braşov şi Mureş.