Medicii din cazul Năstase, susţinuţi internaţional

Medicii care l-au îngrijit pe fostul premier Adrian Năstase după tentativa sa de suicid sunt susţinuţi de organizaţiile internaţionale. Două dintre cele mai importante organisme profesionale internaţionale ale medicilor - World Medical Association (WMA - Asociaţia Mondială Medicală) şi Standing Comittee of European Doctors (CPME - Comitetul European al Medicilor Reputaţi) au transmis Preşedinţiei, Guvernului şi Parlamentului scrisori de susţinere a medicilor români în situaţia semnalată de Colegiul Medicilor din România. „Cu o mare îngrijorare am luat cunoştinţă de citarea de către Direcţia Naţională Anticorupţie a medicilor fostului premier român Adrian Năstase. Înţelegem că lupta împotriva corupţiei este foarte importantă pentru ţara dumneavoastră, dar trebuie să insistăm asupra faptului că protecţia drepturilor omului şi menţinerea confidenţialităţii medic - pacient nu trebuie compromisă sub nicio formă. Această protecţie este necesară şi inalienabilă chiar şi dacă persoana în cauză face parte din viaţa publică. În nicio situaţie, un medic nu poate compromite confidenţialitatea faţă de pacienţii săi. Relaţia medic - pacient, comunicarea între pacient şi medicul său este absolut în afara limitelor legale. Medicii nu sunt o prelungire a braţului legii şi nu fac parte din sistemul judiciar. Dreptul omului la sănătate poate fi menţinut şi respectat doar în condiţiile în care confidenţialitatea pacientului şi autonomia profesională sunt garantate şi respectate de toate organele statului. Nu are nici un sens să lupţi împotriva corupţiei prin aruncarea dreptului omului şi ale pacientului peste bord. Este inutil să combaţi corupţia printr-un comportament neetic. Vă solictăm în mod respectuos proceduri corespunzătoare pentru această investigaţie şi pentru altele prin respectarea rolului special al medicilor în procesul de interacţiune cu pacienţii lor şi cu familiile acestora”, se precizează în scrisoarea celor două organisme profesionale. (O.M.)