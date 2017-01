Medicii din Năvodari, reclamaţi de pacienţi

La sediul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa au sosit reclamaţii potrivit cărora unii medici din Novădari nu îşi fac datoria aşa cum ar trebui. „Ieri am primit reclamaţia, azi (n.r. - ieri) am şi trecut la acţiunea de verificare a celor sesizate. Am trimis deja echipe în teren să vedem exact ce se întîmplă. Se pare că medicii incriminaţi sînt pediatrii”, a declarat preşedintele/director al CJAS, dr. Liviu Mocanu. În reclamaţiile oamenilor se arată că medicii nu respectă programul de lucru şi nici modul de eliberare a reţetelor în regim compensat şi gratuit, dar nici nu au un comportament adecvat faţă de cei care le trec pragul cabinetelor medicale. „Îi vom verifica pe toţi medicii pediatri, vrem să vedem dacă într-adevăr reclamaţiile sînt întemeiate”, a mai adăugat dr. Mocanu. La indicaţiile şefului CJAS, echipele de control au luat la puricat toate documentele doctorilor, mai ales că, încă de luna trecută, medicii au liber în ceea ce priveşte eliberarea reţetelor medicale. „Este o perioadă mai tulbure şi nu ne dorim să ne trezim cu abuzuri în privinţa eliberării medicamentelor compensate şi gratuite, mai ales că este vorba despre reţete pentru copii”, a mai spus dr. Mocanu. Vom reveni cu rezultatele controalelor.