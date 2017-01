Medicii în alertă! Accident grav în Constanța!

Un șofer grăbit a adus haosul în intersecția din zona Dacia, din municipiul Constanța. A avariat trei autoturisme și s-a răsturnat cu mașina pe șosea. Conform unor surse, se pare că este vorba despre un cetățean turc venit în vacanță în Constanța. Totul s-a întâmplat luni după-amiază, în jurul orei 14.00. Protagonistul poveștii rula pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, dinspre Soveja către Trocadero, la volanul mașinii sale marca Dacia Duster. Ajuns în zona Dacia, a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, după care a intrat în coliziune cu două autoturisme, un Fiat Doblo și un Volkswagen Golf care circulau pe Tomis. În urma dublului impact, Duster-ul s-a dat peste cap și a acroșat un BMW parcat la marginea șoselei. Medicii de la Ambulanță, pompierii și polițiștii au ajuns repede la fața locului. În urma impactului, șoferul Duster-ului și o pasageră aflată pe scaunul din dreapta al mașinii sale au fost răniți ușor. „Eu am venit de pe Tomis, pe banda a doua, aveam verde. Nu am putut să mai evit impactul cu mașina care a intrat pe roșu. Acum să văd eu dacă are asigurare individul acesta cu numere de Turcia", a declarat șoferul Fiatului Doblo.

Citește și:

Haos pe șosele! O mașină s-a răsturnat!