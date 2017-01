Medicii, în arest - bolnavii mor sau zac pe liste de așteptare!

06:23:06 / 22 Ianuarie 2015

Articol ciudat

Ca multe altele...Nu inteleg cum poti veni din Germania unui salariu de 9000 euro la Spitalul nostrum pe un salariu MIZER si sa primesti un apartament in Constanta. Si apoi cum poti opera pe cord in conditiiile in care esti cercetat penal? Si apoi ce legatura are fratele fostului presedinte,caruia dupa peste 6 luni de arrest are dreptul la 6 ore de munca saptamanal? De ce oamenii politici,cu averi facute dubios,se trateaza in fel de fel de clinici din strainatate si nu vin,spre ex la Spitalul Judetean,unde acum o saptamana m-au adus problem vietii la urgenta unde sunt conditii de neimaginat,de evul mediu? Singurul lucru bun ce am observant in cele 6 ore cat am stat pe holurile urgentei a fost atitudinea omenoasa a tuturor angajatilor suprasolicitati de marele numar de pacienti URGENTI ! Sistemul de urgenta al acestui mare laudat Arafat este lamentabil cel putin la acest spital din subordinea CJC al carui presedinte se trateaza,sau s-a tratat,in afara spitalului