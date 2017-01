Medicii, la mîna şefilor de spitale şi secţii!

Proiectul de lege privind salarizarea medicilor naşte din nou o serie de discuţii. Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae, a declarat că ideea salarizării medicilor în funcţie de performanţă este una bună, dar că modul de redactare a proiectului hotărîrii de guvern lasă loc la interpretări şi la subiectivisme, astfel că s-ar putea ca o idee bună să fie distrusă în practică. El a mai spus că are unele obiecţii legate de faptul că nu se poate aprecia performanţa medicului înainte de a se acredita spitalul şi a se aprecia performanţele acestuia. Preşedintele CMR susţine că un medic bun ar putea să aibă de pierdut dacă nu are la îndemînă ustensilele necesare, astfel el putînd să fie penalizat. “De exemplu, oricît de bun ar fi un chirurg, dacă nu are anestezist, va fi penalizat”, a explicat prof. dr. Astărăstoae. El a afirmat că stimulentele pot fi acordate numai în limita cheltuielilor de personal aprobate prin buget, iar acest lucru impune ca, dacă un medic este stimulat, altul obligatoriu trebuie să fie penalizat pentru a face rost de banii pentru salarii. “Dacă există un procentaj mare de medici performanţi, ei nu vor putea fi stimulaţi, este convis Astărăstoae. Preşedintele CMR crede că lipsesc criteriile de evaluare care nu au fost elaborate şi nu au fost avizate de Colegiul Medicilor. Obiecţiile acestuia nu se opresc aici, susţinînd că evaluatorii, care sînt persoane cu funcţii administrative, ar putea să fie subiectivi. “Dacă un şef de secţie sau un manager de spital şi-a stabilit nişte indicatori nerealişti - cunoaştem manageri de spital care şi-au stabilit mortalitate zero - atunci medicul va fi penalizat sau nu va fi stimulat din cauza activităţii altora şi nu a activităţii proprii”, consideră prof. dr. Astărăstoae. Totodată, el susţine că salarizarea în funcţie de performanţă nu va fi o metodă de a reduce migraţia externă a medicilor deoarece pleacă cei cu vîrste de pînă la 40 de ani. “Aceşti medici, în România, fiind dependenţi de decizia şefului de secţie, nu vor putea beneficia de stimulente pentru că nu vor avea acces la acordarea de asistenţă în cazuri cu indice de complexitate mare”, a spus dr. Astărăstoae. Specificăm că proiectul de lege se află din nou pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice, după ce au fost operate observaţiile făcute la prima dezbatere publică.