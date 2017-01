Medicii nu exclud o explozie de cazuri de tuberculoză

Localităţile Cernavodă şi Băneasa au rămas fără medici pneumologi, astfel că mai mulţi bolnavi sînt nevoiţi să bată drumurile pînă la Dispensarul din Constanţa pentru consult şi tratament de specialitate. Şeful Dispensarului din Constanţa, totodată şi coordonatorul Programului de TBC, dr. Emanoil Vasiliu, a declarat că tocmai din cauza faptului că cele două localităţi nu au medici de specialitate, nu se exclude varianta ca, de fapt, numărul bolnavilor TBC să fie mult mai mare. „Atunci cînd dispensarele vor avea în alcătuire medici pneumologi sînt şanse mari să se descopere o explozie de cazuri de tuberculoză. Medicii vor trece la anchetele speciale care îi ajută să identifice toate cazurile de îmbolnăviri”, a declarat dr. Vasiliu. Situaţia este extrem de gravă şi se pare imposibil de rezolvat, asta dacă se ia în calcul faptul că această situaţie nu constituie deloc o noutate. Dispensarul din Băneasa nu are medic de ani de zile, iar cel din Cernavodă de la finele anului trecut. „Ministerul Sănătăţii dorea desfiinţarea cu orice preţ a dispensarului TBC de la Băneasa pe motiv că acolo există un Centru de sănătate, dar care nici el nu are medici pe această specialitate. Noi am vrut să păstrăm dispensarul, pentru că nu ne-am dorit ca oamenii să fie lăsaţi de izbelişte”, a mai spus dr. Vasiliu. Datele statistice întocmite la nivelul judeţului Constanţa arată că în primele şase luni ale anului 2007, la Cernavodă au fost depistate 27 de cazuri de TBC (195,6 de cazuri la suta de mii de locuitori), în vreme ce în primele şase luni ale lui 2008, au fost depistate alte 28 de cazuri, astfel că procentul a ajuns la 204,0 la suta de mii de locuitori. În ceea ce priveşte cazurile noi de TBC, tot în localitate Cernavodă, se poate observa, de asemenea, o creştere, ajungîndu-se la un procent de 167,6 la suta de mii de locuitori, în 2008, faţă de 144,9 la suta de mii de locuitori, în primele şase luni ale lui 2007. O creştere se observă şi la cazurile noi confirmate cu bacilul Koch. Şi în localitatea Băneasa medicii anunţă o creştere a cazurilor TBC semnalate. Dacă în primele şase luni ale lui 2007 erau semnalate 28 de cazuri (207,6 la suta de mii de locuitori), în primele şase luni ale anului 2008 au fost înregistrate 30 de cazuri (222,4 la suta de mii de locuitori).