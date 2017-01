Medicii oncologi au devenit internişti

Decizia ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, ca medicina internă să asimileze oncologia, a fost aspru criticată de medicii oncologi din toată ţara, dar şi de bolnavii de cancer care consideră că prin această hotărîre le-a fost încălcat dreptul de a beneficia de cele mai bune tratamente. În urmă cu o săptămînă, pacienţii, dar şi medicii oncologi au trimis mai multe scrisori ministrului Nicolăescu, solicitîndu-i o întîlnire pentru a le explica de ce a luat această decizie, fără a consulta pe nimeni. Astfel, luni a avut loc întîlnirea dintre Nicolăescu şi unii dintre semnatarii scrisorilor de protest. “La întrunire au fost prezenţi oncologi din Bucureşti şi din ţară, însă am aflat cu stupoare că în urmă cu cîteva zile, Colegiul Medicilor a semnat ordinul prin care oncologia nu mai există ca materie de sine stătătoare. Ministrul a justificat decizia sa spunînd că era nevoie de aşa ceva pentru a ne alinia la standardele UE, numai că, din cîte a rezultat din discursul lui, nimeni din UE nu a solicitat aşa ceva. Este uimitor cum cineva poate fi preocupat atît de mult de schimbarea unei denumiri, încît uită că este vorba, de fapt, de vieţile unor oameni bolnavi. Nicolăescu a susţinut că nu se va schimba nimic la nivel de secţie şi că vom putea merge în continuare la medicul nostru oncolog, dar ne gîndim cu teamă la ce se va întîmpla cînd medicii rezidenţi specializaţi în medicină internă vor consulta un bolnav de cancer. Cum ministrul găseşte scuze pentru tot ceea ce gîndeşte alambicat, şi în ceea ce priveşte rezidenţiatul a procedat la fel. Acesta a spus că un rezidenţiat în oncologie costă prea mult şi că o parte din cost l-am suporta noi, contribuabilii, dar nu s-a gîndit niciun moment la faptul că un diagnostic greşit costă, poate, viaţa unui om”, a declarat preşedintele Asociaţiei Oncologic Rom, Corina Alexandru. Aceasta spune că şi-a propus ca pe 1 octombrie, Ziua Mondială a Cancerului la Sîn, să organizeze şi un marş de protest la adresa deciziei lui Nicolăescu, dar că acum nu mai este posibil să facă acest lucru. “Din moment ce medicii au fost de acord cu acest lucru, acţiunea noastră de protest nu are niciun rost, pentru că nu ne putem opune Colegiului Medicilor. Din fericire, am obţinut din partea ministrului promisiunea ca la toate deciziile care privesc siguranţa pacienţilor, să fim consultaţi şi noi”, a continuat Corina Alexandru. Oncologii consideră că sînt nedreptăţiţi de această decizie a ministrului. “Am aflat cu stupoare că cei din Colegiul Medicilor şi-au dat acordul. Se pare că nu se înţelege un singur lucru: oncologia este a oncologilor. Din păcate, numărul celor care mor din cauza cancerului a început să crească şi este foarte greu să tratezi şi să diagnostichezi un bolnav de cancer. De asemenea, oncologi există peste tot în Europa, aşa că nu cred că demersul lui Nicolăescu este îndreptăţit. Mai mult decît atît, am înţeles că Nicolăescu a susţinut că, în cazul în care în 2007 se impune o schimbare, aceasta va fi făcută. Din fericire, la nivelul judeţului nostru clinica de Oncologie nu se va desfiinţa şi nici noi, medicii, nu vom pleca din cabinetele noastre. Singura problemă este pregătirea postuniversitară, deoarece ca să ai un specialist în diagnosticarea şi tratarea cancerului, trebuie să pregăteşti un oncolog”, a declarat coordonatorul Programului Oncologic din Constanţa, dr. Dana Pleş.