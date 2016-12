Medicii români, la limita epuizării şi a suportabilităţii

Sistemele de sănătate din mai multe ţări întâmpină probleme din ce în ce mai mari. Dacă în ţara noastră medicii şi asistentele medicale înghit „în sec”, sau pur şi simplu nu au de ales, nu acelaşi lucru se poate spune despre cadrele medicale din alte ţări. De exemplu, medicii din Slovacia şi-au depus demisiile în masă, determinând astfel Guvernul să declare stare de urgenţă în mai bine de 15 spitale. Peste două mii de medici au spus un „NU” hotărât condiţiilor de muncă răsplătite cu lefuri de nimic. Republica Cehă trimisese deja în Slovacia aproximativ 30 de medici ai armatei în timp ce Polonia şi Austria sunt pregătite să primească pacienţi slovaci. Reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR) îşi exprimă susţinerea faţă de medicii din Slovacia în lupta lor de a reda demnitatea profesiei medicale, salutând, în acelaşi timp, decizia Guvernului slovac, care a trecut de la o poziţie de forţă la negocieri, în vederea şi încheierea unui acord cu medicii protestatari. „De la început, CMR a fost alături de medicii slovaci şi le înţelege revendicările care sunt similare cu cele ale medicilor din România”, susţine, într-un comunicat, preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae.

CMR AVERTIZEAZĂ GUVERNUL ROMÂN CĂ O SITUAŢIE SIMILARĂ SE POATE REPETA LA NOI ÎN ŢARĂ, ÎNTRUCÂT MEDICII AU AJUNS LA LIMITA EPUIZĂRII ŞI A SUPORTABILITĂŢII

De altfel, în nenumărate rânduri, CMR a apelat la Guvern pentru a fi rezolvate cele mai importante cereri ale profesiei medicale. „Am solicitat deblocarea posturilor şi nu am primit niciun răspuns. Am solicitat finanţare corespunzătoare pentru sistem şi bugetul Sănătăţii este tot mai mic de la an la an. Aşa-zisa creştere cu 4% în proiectul de buget pe 2012 este falsă, deoarece ea a fost impusă de plasa arieratelor rostogolite de către FMI. În mod real, în 2012, unităţile medicale vor primi mai puţini bani decât în 2011”, subliniază profesorul. Reprezentanţii CMR susţin că, în prezent, prin pregătirea noului proiect al Legii Sănătăţii, a cărui varianta oficială nu a văzut-o nimeni şi care nu a fost deocamdată supusă dezbaterii publice, se încearcă să se impună medicilor prin dictat şi nu prin negociere Contractul de asigurări.

SĂNĂTATEA, O PRIORITATE NAŢIONALĂ... „Sper ca în al 13-lea ceas, guvernanţii să înţeleagă că sănătatea este o prioritate naţională, nu numai declarativ, ci şi în realitate. Guvernanţii trebuie să înţeleagă că un sistem de sănătate subfinanţat şi în care medicii sunt blamaţi nu poate fi funcţional. Mişcarea revendicativă din Slovacia există deja în România prin exodul medicilor care poate să ducă la colapsul sistemului. În acelaşi timp, guvernanţii nu trebuie să uite că şi puţinii medici care au rămas să lucreze în România nu vor suporta la nesfârşit situaţia actuală şi că exemplul Slovaciei poate fi urmat şi de alte ţări”, susţine preşedintele CMR. Oficialul remarcă solidaritatea la nivel european a tuturor organismelor profesionale ale medicilor, ale CPME-ului. CMR consideră că o condiţionare a finanţării sistemului şi a creşterii veniturilor medicilor de aşa-zise măsuri de reformă în sistem este o măsură care aduce atingere atât medicilor cât şi pacienţilor. CMR, împreună cu celelalte organizaţii profesionale ale medicilor, îşi afirmă disponibilitatea de a fi participant la un program coerent de eficientizare a politicilor de sănătate cu o singură condiţie, şi anume: respectarea demnităţii profesioniştilor din medicină.