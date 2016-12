Medicii, salvaţi de la restructurare!

În şedinţa de ieri a Consiliului de Administraţie (CA) al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au fost din nou discutate propunerile reprezentanţilor sindicatelor din Sănătate, medicilor şefi de clinici şi secţii şi ai organizaţiilor profesionale, o primă propunere venind din partea conducerii SCJU, în condiţiile în care bugetul de salarii depăşeşte 105%. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, a declarat că, potrivit legii, există la dispoziţia reprezentanţilor CA cinci zile pentru o analiză atentă asupra propunerilor. „Vom încerca să facem nişte ajustări astfel încât să fie mulţumite şi sindicatele, dar şi organizaţiile profesionale. Unele propuneri au fost pertinente, astfel că le vom lua în considerare, altele le vom discuta. Vom mai avea câteva runde de convorbiri cu o parte din medici şi sindicate. Probabil că lunea viitoare vom formula o organigramă nouă a SCJU”, a mai explicat managerul. De partea cealaltă, liderul Sindicatului „Sanitas”, Nicolae Manea, a declarat că s-a observat o disponibilitate din partea membrilor CA de a pune în centrul măsurilor pacientul constănţean. „Se ia în calcul foarte mult calitatea actului medical şi pacientul. Am propus să respectăm calitatea, să judecăm situaţia actuală după normativul în vigoare. Ne reafirmăm speranţa că vom ajunge la o cale de mijloc care va favoriza o calitate a actului medical”, a precizat Manea. Reprezentantul preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), membru al CA, Laurenţiu Marin, a dorit şi o întâlnire cu medicii, tocmai pentru a arăta că “nu e nimic de ascuns”. „Totul este absolut transparent şi nu s-ar face aceste propuneri de restructurări dacă ar exista bani suficienţi. Este doar o ajustare a activităţii, în funcţie de bugetul care a mai rămas până la sfârşitul anului”, a adăugat Marin. În urma discuţiilor purtate, reprezentantul CA a precizat că s-a ajuns la unele puncte comune. „Se pare că nu vom mai fi nevoiţi să dăm medici afară pentru că există persoane care sunt în prag de pensionare, deci care ne-ar degreva de acea limită. În momentul acesta s-a ajuns cu discuţiile în acest punct”, a mai spus Marin. Din păcate, comasarea secţiilor nu poate fi evitată. „Noi am anticipat viitoarele decizii ale Ministerului Sănătăţii din sursele pe care le avem, am anticipat nişte paşi, am creat nişte normative după legea care este în curs şi care urmează să fie votată. Trebuie să mergem pe varianta legală în momentul în care discutăm şi aprobăm. Am crezut că, în acest timp, legea va fi votată, dar încă nu s-a întâmplat asta. Acest lucru nu ne avantajează. Pe noua lege care ar fi trebuit să iasă, am disponibiliza mai puţini oameni şi am păstra mai multe paturi. Din păcate, avem un fond de salarii până la finele anului, aşa că trebuie să asigurăm o bună funcţionare, măcar în condiţii minime, pentru a nu fi nevoiţi să închidem spitalul în ultimele două trei luni ale anului”, a mai declarat Laurenţiu Marin. Reprezentantul CA este de părere că sistemul de coplată ar fi putut salva structura SCJU, însă deocamdată el nu poate fi pus în aplicare, întrucât nu există bază legală.

UNITĂŢI SANITARE DESFIINŢATE. SCJU Constanţa nu este singura unitate sanitară din ţară care trece prin procese de restructurare - reorganizare. Institutul Clinic Fundeni din Capitală va prelua activitatea institutelor de transplant hepatic şi renal cu acelaşi nume, care se vor desfiinţa ca urmare a comasării prin absorbţie, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern publicat vineri spre dezbatere pe site-ul Ministerului Sănătăţii (MS). Astfel, Institutul Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic Fundeni şi Institutul Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni, unităţi sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică, în subordinea MS, urmează să se desfiinţeze. În cadrul Institutului Clinic Fundeni se vor înfiinţa, ca structuri fără personalitate juridică, trei centre - pentru transplant medular, pentru boli digestive şi transplant hepatic şi pentru uronefrologie şi transplant renal. Cele trei centre vor fi conduse, potrivit proiectului de HG, de medici şefi de centru. Institutul Clinic Fundeni a fost înfiinţat în 1959, iar din 2009, vechiul institut a fost separat în trei unităţi sanitare publice cu paturi. Potrivit notei de fundamentare a proiectului de HG, în urma reorganizării celor trei institute “s-au produs numeroase disfuncţionalităţi din punct de vedere organizatoric, determinate de imposibilitatea gestionării în mod eficient a spaţiilor, echipamentelor şi a altor bunuri de folosinţă comună. De asemenea, la nivelul celor trei institute există dezechilibre şi în ceea ce priveşte asigurarea resurselor umane necesare funcţionării tuturor structurilor organizatorice”. Institutul Clinic Fundeni va prelua prin protocol de predare-preluare patrimoniul şi personalul unităţilor sanitare care se desfiinţează.