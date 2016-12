Medicina legală, la… pământ

Principala problemă a sistemului de medicină legală din România rămâne lipsa de personal, astfel că în 30 dintre cele 36 de servicii de medicină legală judeţene din întreaga ţară, un legist deserveşte peste 100.000 de locuitori, potrivit raportului de activitate pe 2009 al reţelei de medicină legală. Reţeaua naţională de medicină legală este formată din Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici”, cinci institute de medicină legală în Iaşi, Cluj Napoca, Craiova, Tg. Mureş, Timişoara, 36 de servicii de medicină legală judeţene şi 11 cabinete medico-legale, subordonate serviciilor judeţene, se arată în Raportul asupra activităţii reţelei de medicină legală pe anul 2009. De asemenea, în raportul de activitate se consemnează că sunt judeţe unde lucrează doar doi medici legişti, autorii documentului întrebându-se “ce se întâmplă când unul dintre medici este bolnav?”, având în vedere că în fiecare judeţ se efectuează două-trei autopsii zilnic, iar unul dintre medici trebuie să fie permanent de gardă, pentru urgenţe. Totodată, se arată în raport, în fiecare an creşte numărul de autopsii şi expertize efectuate, în timp ce numărul celor care activează în cele 53 de unităţi care formează reţeaua de medicină legală din România scade anual, prin pensionări sau demisii, fără să existe posibilitatea de a face noi angajări. Faptul că sistemul nu îşi poate organiza singur politica de personal duce la afectarea angajaţilor din sistem, care oricum îşi desfăşoară activitatea în condiţii dificile, se arată în raport. O a doua problemă gravă a sistemului de medicină legală descrisă în Raportul de activitate pe 2009 se referă la dotarea slabă a unor unităţi din ţară. Astfel, potrivit raportului, trei servicii de medicină legală judeţene nu sunt dotate cu laborator de toxicologie, alte 14 nu au laborator de anatomie patologică, în timp ce 24 nu pot efectua nici cea mai elementară investigaţie serologică. De asemenea, cele mai multe servicii judeţene care au laborator de toxicologie nu pot efectua decât teste pentru măsurarea alcoolemiei, nu şi pentru determinarea drogurilor. Pe de altă parte, se arată în raport, unul dintre centrele judeţene care fac parte din reţeaua INML nu are nici măcar o sală proprie de autopsie şi nicio autosanitară de transport, se susţine în raport, iar aici “autopsiile se desfăşoară în condiţii rudimentare, iar transportul se face cu mijloace improvizate sau puse la dispoziţie de familie”. No comment!