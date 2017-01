Medicină medievală

Un craniu cu o gaură enormă, descoperit într-un cimitir medieval, a adus dovezi despre cunoştinţele medicale ale oamenilor de acum 1.500 de ani. Scheletul, găsit în centrul Italiei, arată că mulţi soldaţi supravieţuiau, incredibil, după lovituri puternice la cap cu buzdugane sau topoare. Craniul are semne ale unor intervenţii medicale cu ajutorul cărora se pare că persoana respectivă, care a trăit în jurul anilor 500-700 î.H., a putut supravieţui cu o gaură de peste cinci cm în craniu, cauzată probabil de un buzdugan bizantin, potrivit ”Daily Mail”. Marginile rănii sunt netede şi nu există fragmente rămase, ceea ce sugerează că victima a fost supusă unei intervenţii chirurgicale. Potrivit antropologilor, marginile au fost pilite cu un instrument abraziv. Osul din jurul rănii a început chiar să crescă şi să se închidă, înainte ca pacientul să moară. Un alt craniu are o lovitură în formă de pană, probabil de la un topor. Şi acesta arată că persoana respectivă a supravieţuit mult timp după ce a căpătat acea rană. Cimitirul de unde au fost dezgropate scheletele se află în Campochiaro, Italia şi probabil aparţine unui fost post militar sub controlul lombarzilor, popor de origine germanică. Până acum s-au descoperit 234 de morminte cu rămăşiţe umane şi de cai, o tradiţie ce-şi are originea în Siberia, Mongolia şi Asia Centrală.