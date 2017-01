Medicina preventivă împiedică îmbolnăvirea organismului

Zilele acestea are loc, la Constanţa, cea de a treia ediţie a “Simpozionului ştiinţific de medicină preventivă funcţională şi anti-aging”, organizat de Departamentul de Cercetare Ştiinţifică a Clinicii Iowemed în colaborare cu Colegiul Medicilor Constanţa. “Pînă acum au fost dezbătute tematici de noutate absolută la nivel european în domeniul medicinei preventive funcţionale, cum ar fi remedii pentru oboseala cronică, oprirea îmbătrînirii precoce sau metode de detoxifiere a organsimului. Medicina preventivă este medicina preclinică care are rolul să descopere primele tulburări funcţionale care preced instalarea bolilor cronice. Printre afecţiuni se numără sindromul metabolic, diabetul, bolile coronariene”, a declarat directorul medical Iowemed, dr. Ionica Ciortan. Principalul mesaj al întrunirii s-a referit la faptul că este mai bine ca o afecţiune să fie prevenită decît tratată. “Detoxifierea este foarte importantă. Este un prim pas către o stare de bine. Fără detoxifiere nu putem obţine performanţe în tratamentul diferitelor afecţiuni”, a continuat dr. Ciortan. Sănătatea este percepută, în medicina funcţională, drept o stare de bine la nivel fizic şi psihic, consecinţă a bunei funcţionări a tuturor organelor, instalarea unei energii pozitive care caracterizează fiecare individ în parte. Specialiştii susţin că medicina funcţională ajută pacientul să afle foarte multe despre el însuşi, dacă organismul este intoxicat cu radicali liberi, metale grele şi care este nivelul de apărare autoimună. “O noutate în acest domeniu sînt terapiile estetice şi medicale cu ozon. De exemplu, infiltraţiile cu ozon sînt benefice în hernia de disc, putînd-o chiar vindeca sau doar amelioara, în funcţie de stadiul bolii. O infiltraţie cu ozon costă între 30 sau 40 de lei, iar în cazul unei hernii de disc este nevoie de maximum 10 sedinţe. Ozonul nu are efecte secundare”, a mai declarat dr. Ciortan. Invitatul special al acestor lucrări a fost medicul italian Luigi Bergamelli. Acesta atenţionează că, pentru o stare de bine, este nevoie ca întregul organism să fie sănătos. “Un pas către sănătate este o alimentaţie corectă. Trebuie evitate alimentele care conţin mulţi conservanţi, trebuie să fie cît mai aproape de starea lor naturală. Şi mişcarea este foarte importantă. Pentru un psihic bun, este nevoie de sănătate”, a declarat Bergamelli.