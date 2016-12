Medicina primară intră în colaps

Mai este un pas până la prăbuşirea medicinei primare, apreciată de autorităţi ca fiind o prioritate însemnată în sistemul sanitar. Şefii Sănătăţii se ambiţionează să ţină “piept” medicilor de familie, dând peste cap întreaga activitate. În loc să se găsească soluţii de “mijloc” pentru ca pacientul român să nu aibă de suferit, asistăm la un adevărat război între forurile superioare din Sănătate şi medici/prestatori de servicii medicale. Chiar dacă medicii de familie au anunţat, clar, că nu au de gând să semneze un contract cadru care nu-i avantajează deloc, din contră, îi duce, încet, dar sigur, spre faliment, pe nimeni nu interesează. Primele negocieri cu autorităţile din Sănătate s-au blocat, vineri, medicii de familie fiind decişi să-şi urmeze drumul, adică să nu semneze contractele pe 2011. Ce presupune desfiinţarea medicinii primare? Un număr important de pacienţi fără un medic de familie, un număr important de bolnavi fără reţete, fără trimiteri către specialişti, fără acordarea asistenţei medicale, de primă “mână”. Trebuie să recunoaştem că nu toţi medicii de familie din sistem sunt buni doar pentru că eliberează reţete şi trimiteri. Mulţi sunt buni diagnosticieni, mulţi acordă primul ajutor, tratează corect, te scapă de restul “traseului” din sistem. Medicina primară, dacă ar fi apreciată aşa cum ar trebui, ar degreva urgenţele multor spitale din ţară, care sunt asaltate de cazuri care n-au nimic de-a face cu o urgenţă de spital. Din păcate, dotările cabinetelor medicilor de familie sunt minime, spaţiile sunt insuficiente, timpul de aşteptare, în unele situaţii, i-a determinat pe mulţi pacienţi că nu mai calce cu anii pe la medicul de familie.

• AU AJUNS LA SATURAŢIE • La saturaţie au ajuns şi medicii. De la an la an, medicii de familie au primit atribuţii peste atribuţii, mai nimic legat de profesia de bază: medic. Doctorii s-au decis să nu mai rabde, aşa că au trecut la proteste. Mai mulţi medici au protestat, vineri dimineaţa, la sediul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB), nemulţumiţi de faptul că li s-au cerut adeverinţe noi pentru unii pacienţi, ei considerând că aceasta nu este datoria lor, ci a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Preşedintele Federaţiei Patronatului Medicilor de Familie, Doina Mihăilă, a declarat că dovada calităţii de asigurat este strict apanajul Casei de Asigurări de Sănătate să o controleze, nu a medicilor. “Este una dintre multiplele datorii care ni se pun în cârcă şi care nu este a noastră. Dovada calităţii de asigurat este strict apanajul CNAS să o controleze, dar pentru că acum este un control al Curţii de Conturi, şi am înţeles că această Curte de Conturi a cerut ca noi să aducem aceste dovezi de asigurat, nu înţeleg de ce trebuie să o facem noi. Curtea de Conturi ar trebui să se uite în sistemul SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat al CNAS - n.r.), în mod sigur li s-a oferit această posibilitate, numai că acolo probabil sunt învăţaţi numai cu hârtii şi că oricine este controlat este obligat să aducă”, a precizat Mihăilă. Liderul medicilor de familie a spus că aceştia nu sunt nişte sclavi ai Curţii de Conturi şi nici ai CNAS, ci au o relaţie de contract, de parteneriat cu CNAS. “Noi ne-am sunat la rândul nostru asiguraţii să le spunem să vină cu adeverinţe proaspete, pentru că nici nu ştii din ce dată îţi trebuie, i-am pus pe drumuri. Promitem să îi trimitem pe toţi la casele de asigurări de sănătate să îşi ia adeverinţa de asigurat”, a spus Mihăilă. Liderului Patronatelor Medicilor de Familie i-a fost cerută adeverinţă pentru doi pacienţi, dar aceasta spune că şi pentru unul este suficient, pentru că “pierde timp, benzină şi nervi”. Unul dintre cei doi pacienţi plăteşte direct către Casa de Asigurări, are chitanţă şi nici ea nu este regăsită în sistem, a mai spus medicul.

• AU DECIS… • Medicii de familie au decis, într-o conferinţă din 12 februarie, să nu semneze contractul-cadru cu CNAS, care i-ar duce la faliment şi să conteste în instanţă actele normative ce încalcă drepturile pacienţilor şi medicilor, reclamând că sunt puşi să editeze carduri şi să facă muncă forţată fără să li se asigure cele necesare. Aceştia au căzut de acord asupra faptului că vor continua să practice medicina fie în mod privat, fie în alte ţări, dacă guvernanţii îi obligă la semnarea contractului. Medicii de familie şi-au anunţat pacienţii, printr-un mesaj afişat pe uşile cabinetelor, că din 1 aprilie nu îi mai pot îngriji cum ar fi nevoie, pentru că nu pot semna contractul pe 2011 care îi obligă să aleagă cine primeşte medicamente compensate şi cine nu sau să ceară coplată.

• EŞEC • Atât preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duţă, cât şi preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor de Medicina Familiei, Doina Mihăilă, au declarat, vineri, că negocierile s-au blocat, medicii de familie fiind decişi să-şi urmeze drumul. Mai exact, ei nu vor să semneze Contractele pe 2011.