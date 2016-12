Medicinişti ce pot profesa în limita competenţelor

12:00:48 / 27 Martie 2014

incredibil

Incredibil,apocaliptic!Adica fostul student care nu a promovat examenul pt. intrarea in specialitate ,are o competenta limitata de a munci in spital.Atunci intrebarea este:de ce sa mai faca rezidentiat daca este competent(cu toate ca nu a dovedit-o ).De ce sa incarci statul spitalului cu pseudomedici specialisti cand sunt atatea de facut?Daca nu ai specialisti inchide sectia sau spitalul pt. ca nu asta este solutia;primul ajutor il dau smurd-ul,paramedicii.Dupa ce AI INVESTIT ATAT IN SISTEMUL DE URGENTA,vii cu o solutie bizara care incarca sistemul fara sa-l faca mai eficient.Si a propos,lipsa personalului se simte in rural ,unde intradevar ar putea fi o solutie temporara.Bref, omul nu vine la spital ca sa fie tratat de un nespecialist. Inca o dovada ca noi romanii nu avem simtul masurii:am bagat multi bani in sistemul de urgenta(salvari supradotate, elicoptere,etc),si daca ajungem la spital nu are cine sa ne trateze din lipsa de specialisti!Asta da reforma.Aceasta propunere este de fapt solutia ca prin usa din dos sa se strecoare pilele ce nu au putut trece un concurs.Vreau sa va spun ca am amintiri inca vii despre colegii care au fost atestati pe post inainte de 89,in specialitatile deficitare.(a se citi sanepid,laborator,anatomie patologica,oncologie)Dupa un an au schimbat specialitatea orientandu-se catre unele mai banoase(cardiologie,ginecologie,chirurgie);nu ca daca ar fi ramas anatomopatologi nu ar fi castigat din 4 imbalsamari cat salriul pe o luna de la stat.Si au ajuns mici glorii locale carora nu le mai ajungi la nas,ba mai mult au devenit cadre universitare .Asa se inalta mediocritatea si debine lipsa de performanta