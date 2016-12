„Medicul” Băsescu scrie „reţeta” pentru Sănătate!?

De câteva zile, sistemul sanitar din România se confruntă cu o stare de hiperpirexie (febră) ce pare să fie cu greu reglată, existând chiar riscuri severe de complicaţii. Ce a determinat declanşarea acesteia? Proiectul legii Sănătăţii, care se află postat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii (MS). Starea de rău a fost amplificată de demisia celui care a fondat SMURD în România, care a reuşit să dezvolte un sistem de urgenţă pentru care multe ţări ne invidiază, subsecretarul de stat în MS, dr. Raed Arafat. Cât priveşte aprecierea stării pacientului Sănătate, medicii, în cazul de faţă reprezentanţii medicilor, ai pacienţilor, politicieni, dar nu numai, au un diagnostic cât se poate de rezervat. Rezervat nu este, însă, şi şeful statului, „medicul” Traian Băsescu, poate „primul medic” în stat, un „specialist” sigur pe el şi care vede o vindecare certă a pacientului Sănătate. Însă trebuie respectate cu stricteţe prescrierile sale! Mai mult decât atât, preşedintele a afirmat că nu înţelege care este „furia” împotriva noii Legi a sănătăţii, întrucât nu se pune problema privatizării sistemului de ambulanţă şi nici a SMURD-ului, deci „tratamentul”, în opinia sa, este unul cât se poate de sigur. Băsescu a precizat că, dintre cei care dezbat subiectul, foarte puţini ştiu cum funcţionează SMURD şi că acesta este parte a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

TRAIAN BĂSESCU SPUNE CĂ PRESA A INTRAT ÎNTR-O CAPCANĂ PRIVIND PRIVATIZAREA SMURD-ULUI, ADĂUGÂND CĂ NOUA LEGE „DESCHIDE O PORTIŢĂ” CĂTRE ADMINISTRAŢIILE LOCALE ÎN PRIVINŢA SISTEMULUI DE AMBULANŢĂ

INTERESE GIGANTICE ÎN NEADOPTAREA LEGII Preşedintele a indicat posibile „interese gigantice în neadoptarea unei noi Legi a sănătăţii”, comentând astfel campania împotriva proiectului propus în dezbatere publică. Băsescu a adăugat că „abordarea din ultima vreme este deplasată”. Mai mult decât atât, şeful statului a precizat că SMURD n-a fost creat de un om, ci că statul a făcut eforturi uriaşe, din banii românilor. „(...) Eu ştiu când am discutat, în timpul guvernului Tăriceanu, crearea acestui sistem modern, ştiu de câte ori am vorbit cu băncile pentru finanţarea sistemului, fie că a fost Banca Mondială, fie că s-a discutat pe programe regionale sau pe alte sisteme de finanţare. Acest sistem a fost creat cu banii românilor pe care i-am plătit sau urmează să-i plătim, pentru că este creat din credite”, a spus Băsescu. Tot el a declarat că trebuie rezolvată problema monopolului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care este „un dezastru” din punctul de vedere al cheltuielilor. Şeful statului a criticat, de asemenea, „politizarea” sistemului medical, „ineficienţa” administrativă şi „corupţia” din sistem.

LEGEA, ADOPTATĂ LA VARĂ „Eu aş vrea, poate ca un semn al evoluţiei noastre, nu ştiu ce rost are încrâncenarea asta să fii împotrivă la orice pleacă de la Preşedinţie (...) Vreau să cred că măcar legea Sănătăţii am putea s-o dezbatem până la mijlocul lui februarie, să intrăm într-o procedură în aşa fel încât înainte de vacanţa de vară să avem legea adoptată, pentru că de forma finală care va fi adoptată depinde cum va arăta legislaţia secundară. Vor trebui reglementări prin ordine ale miniştrilor, prin hotărâri de guvern (...) Legea face frecvente trimiteri la astfel de legislaţii secundare de diverse tipuri. Însă ce vreau să ştiţi e că nu-mi doresc o asumare a răspunderii pe o lege atât de importantă, nu pentru că am dubii asupra calităţii legii, ci pentru că aş vrea ca un număr cât mai mare de români să ştie conţinutul. Toţi suntem interesaţi de cum este abordată problema sănătăţii”, a declarat Băsescu.

BĂSESCU NU VREA SĂ FIE CONSIDERAT „PRIMUL DOCTOR AL ŢĂRII” (!?) DAR... Preşedintele a declarat că intervenţia sa în discuţia pe Legea Sănătăţii nu înseamnă că a devenit „primul doctor al ţării”, ci că sectorul de sănătate trebuie reformat şi el. “Nu consideraţi că am devenit primul doctor al ţării, ci, pur şi simplu, susţin că şi sectorul de sănătate trebuie reformat pentru a putea continua procesul de reformare a statului”, a precizat şeful statului care a făcut apel la o discuţie serioasă asupra legii. “Eu nu spun că somităţile care au lucrat la acest proiect de lege nu puteau să aibă şi lucruri pe care să le fi omis, dar am convingerea că o dezbatere onestă ne duce către o soluţie mai bună decât proiectul pe care îl avem acum”, a precizat preşedintele.