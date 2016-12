Medicul care a murit în Franţa, condus pe ultimul drum

Câteva sute de persoane au condus-o, sâmbătă, pe ultimul drum pe Simona Zăhan, medicul anestezist care a decedat în Franţa după ce şi-ar fi administrat intravenos o doză de substanţe mortale, ceremonia de înmormântare având loc în comuna gorjeană Scoarţa, localitatea natală a părinţilor femeii. Sicriul cu trupul neînsufleţit al Simonei Zăhan a fost ridicat, sâmbătă la prânz, de la capela Cimitirului Municipal din Târgu Jiu, unde fusese depus joi, şi transportat în comuna Scoarţa, localitatea în care a copilărit femeia. La ceremonia de înmormântare au participat rude şi prieteni ai medicului, dar şi câteva sute de localnici, niciunul dintre ei nefiind de acord cu ipoteza unei sinucideri. Printre cei prezenţi la înmormântare s-a numărat şi medicul de familie din localitatea Scoarţa, Monica Dulămiţă, care a spus că a lucrat un an în Franţa şi că programul este "epuizant". "Este greu, este foarte greu. Eu am lucrat acolo un an şi, după ce am văzut cât de epuizant este programul de lucru, am decis să nu mai fac niciodată gărzi, nici măcar în spitalele din România. Oricât de bine pregătit ai fi, ajungi la un surmenaj fizic din cauza nenumăratelor ore şi zile în care trebuie să fii la program şi să faci gărzile", a declarat medicul Monica Dulămiţă. Sicriul cu trupul neînsufleţit al Simonei Zăhan a fost adus în ţară, joi, de către soţul acesteia şi depus la capela Cimitirului Municipal din Târgu Jiu.

Simona Zăhan, care lucra ca anestezist la un spital din Châteauroux, oraş aflat în centrul Franţei, a decedat duminica trecută, după ce şi-ar fi administrat intravenos o doză de produse mortale. Colegii săi au fost devastaţi de moartea acesteia: "Suntem o mică familie aici. Petrecem atâtea ore împreună. Uneori stăm aici mai mult decât acasă. În plus, colega noastră care s-a sinucis tocmai terminase o săptămână de 78 de ore". Ei s-au declarat furioşi pe declaraţiile ministrului francez al Sănătăţii, Marisol Touraine, cu privire la acest caz: "Nu poate fi lăsată să spună că nu din cauza activităţii sale la spital s-a întâmplat acest lucru şi că era pur şi simplu o femeie din România căreia i se făcuse dor de ţară! Ea se numea Simona şi era ca şi noi, de origine străină, dar ca şi noi, epuizată şi obosită". Simona era foarte apropiată de două colege, care aveau şi ele copii. "Nu ne vedem copiii suficient. Împărtăşeam acest sentiment toate trei. Eu am descoperit-o, duminică dimineaţa, când am preluat garda. Dar noi nu spunem că din cauza aceasta s-a sinucis Simona. Îi respectăm gestul. Fără să încercăm să judecăm de ce. În schimb, ministrul, care nu o cunoştea, care nu a venit aici niciodată, nu ştia dacă se simţea sau nu bine în pielea ei (...) Considerăm că declaraţiile ei sunt o injurie la adresa Simonei", a declarat una dintre ele. „Ministrul ştie că ea tocmai terminase o săptămână de 78 de ore de muncă? Ştie că ne lipseau, înainte de această dramă, doi anestezişti? Ştie că suntem cu toţii extenuaţi? Exercităm o profesie dificilă şi exigentă. Simona era o profesionistă excelentă. Se dedica muncii, în detrimentul soţului şi fiului ei de şase ani", au adăugat colegii româncei.