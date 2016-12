Medicul de familie, coloana vertebrală a noului pachet medical

Din nou se încearcă aducerea în prim-plan a medicinei primare. Din nou, oficialii din Sănătate şi-au arătat intenţia ca medicii de familie să nu mai fie secretari, transcriptori, trimiţători, depozitari ai scrisorilor medicale, ci să practice ceea ce au învăţat în facultate şi la specializare. Mai mult decât atât, secretarul de Stat în Ministerul Sănătăţii (MS), Adrian Pană, a subliniat, în cadrul primei videoconferinţe organizate ieri, care a dat startul dezbaterilor prevederilor pachetului de bază din Sănătate, în premieră, cu toţi factorii implicaţi, că rolul medicului de familie trebuie să fie esenţial, că medicul de familie trebuie să fie o piesă centrală în arhitectura pachetului. „Trebuie schimbată paradigma”, a spus el.

CE ADUCE PACHETUL DE BAZĂ? În condiţiile în care se ştie foarte clar că actualul buget din Sănătate nu poate asigura toate serviciile medicale pe care cineva crede că le poate obţine, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a precizat, de asemenea, în cadrul videoconferinţei, că prin introducerea pachetului de bază în Sănătate vrea „ieşirea din minciună”, „dovezi ştiinţifice”, „schimbarea mentalităţii pe termen lung” şi „grijă pentru banii publici”. Tot el este convins că, prin introducerea noilor pachete de servicii medicale, cetăţenii vor beneficia de asistenţă astfel încât viaţa lor să nu fie pusă în pericol, iar problemele de sănătate pe care le au să fie ameliorate şi chiar rezolvate. „La nivelul medicinei de familie, se introduc câteva noutăţi. Este vorba despre prevenţie, care trebuie separată de restul consultaţiilor. Consultaţia preventivă de evaluare a riscului individual nu a existat până acum. Nu trebuie confundată cu vechea consultaţie de bilanţ anual. De asemenea, prevenţia pentru copii este mai bine definită”, a explicat ministrul Nicolăescu. O altă noutate este introducerea unor consultaţii speciale pentru riscurile şi problemele de sănătate cu cel mai mare impact asupra populaţiei - afecţiuni prioritare: riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip II, boală cronică respiratorie obstructivă, depresie şi tulburări de creştere şi dezvoltare la copil. De asemenea, se are în vedere şi structurarea mai riguroasă a serviciilor, astfel încât pacientul să ştie la ce anume are dreptul.

PACHETUL DE BAZĂ NU LIMITEAZĂ NUMĂRUL DE PREZENTĂRI PENTRU PROBLEME DE SĂNĂTATE NOI SAU PENTRU AGRAVAREA UNOR PROBLEME MAI VECHI.

S-a tot spus că introducerea pachetului de bază va face mai mult rău decât bine şi că asiguraţii nu vor mai putea să meargă la medic de mai multe ori într-un anumită perioadă de timp. Fals, spune ministrul. “Ori de câte ori intervine o modificare în starea de sănătate, ori de câte ori o persoană se simte rău sau are o suspiciune cu privire la starea sa de sănătate, are dreptul să se adreseze medicului de familie indiferent de vârstă, fiind vorba despre consultaţii în afara programului de prevenţie. Consultaţia pentru probleme noi de sănătate / episoade acute nu trebuie confundată cu urgenţa (stări foarte grave, ameninţătoare de viaţă), pentru care pacientul sună la 112”, a subliniat demnitarul. În rest, cele mai multe tipuri de consultaţii vor rămâne la fel ca şi până acum, atât la adulţi, cât şi la copii. Nicolăescu a spus că va lua în calcul propunerea ca asiguraţii să beneficieze de consultaţii în luna în care s-au născut. Iar dacă asiguraţii nu se vor prezenta la medic atunci când trebuie, ei ar putea să fie sancţionaţi. Este un alt aspect pe care ministrul a spus că ar vrea să-l ia în calcul, în contextul în care o boală depistată în faza incipientă presupune costuri mai mici, iar pacientul are mai puţin de suferit.

ASTFEL, UN PACIENT SUB 40 DE ANI VA BENEFICIA DE UN CONSULT MEDICAL PREVENTIV O DATĂ LA TREI ANI, IAR CEL PESTE 40 DE ANI - O DATĂ PE AN.

„În cadrul acestor consultaţii cu rol de prevenţie intră atât examinarea propriu-zisă, cât şi un set de investigaţii la frecvenţa recomandată pentru grupa de vârstă şi sex. Consultaţia preventivă include şi consilierea privind evitarea sau diminuarea riscului. Aceste consultaţii de evaluare nu trebuie confundate cu consultaţia la medicul de familie pentru probleme de sănătate nou-apărute”, a spus secretarul de Stat Adrian Pană.

DE CE O DATĂ LA TREI ANI? Dovezile ştiinţifice şi practica medicală arată că, pentru persoanele tinere sănătoase, riscurile de sănătate nu se modifică semnificativ într-un interval de trei ani până la vârsta de 40 de ani. „Prin urmare, această frecvenţă este considerată ştiinţific suficientă pentru a identifica riscurile. După acest prag, lucrurile se schimbă, fiind nevoie de creşterea frecvenţei consultaţiilor de evaluare a riscurilor. Dacă în urma consultaţiei se descoperă o afecţiune sau se constată anumite riscuri, atunci persoana respectivă beneficiază de un alt set separat de servicii medicale, fie pentru tratarea bolii, fie pentru monitorizarea riscului, în funcţie de rezultatele evaluării şi decizia medicului”, a precizat secretarul de Stat.

IMPORTANT! Pentru o problemă nouă de sănătate (durere, stare de rău, febră etc.) care nu reprezintă urgenţă, orice persoană asigurată se va adresa medicului de familie de câte ori are nevoie. Medicul de familie consultă pacientul (1 - 3 consultaţii, în funcţie de caz) şi îi prescrie un tratament, iar la nevoie, îl trimite la analize (1 - 6 analize).

„Dacă am fi perfecţi, am fi Dumnezeu”

Preşedintele Federaţiei Patronatelor Medicilor de Familie din România, dr. Doina Mihăilă, prezentă la videoconferinţă, s-a arătat indignată de faptul că legislaţia din sănătate este supusă unor modificări repetate, ea recomandând actualei conduceri a MS să fie realizată o legislaţie caresă nu mai poată fi modificată de nimeni. S-a arătat nemulţumită de limitarea desfăşurării profesiei, dând exemplul unei paciente cu risc de osteoporoză căreia nu i se poate stabili un diagnostic într-un cabinet de medicină de familie, ci trebuie trimisă la specialist. În replică, ministrul a declarat că „nimeni nu s-a născut învăţat“ şi că acesta este scopul întâlnirii. „Nu avem pretenţii ca pachetul să fie perfect din prima. Vom aduce împreună îmbunătăţiri”, a spus ministrul, care a adăugat că, „dacă am fi perfecţi, am fi Dumnezeu”. Şi preşedintele Societăţii Naţionale a Medicilor de Familie din România, dr. Rodica Tănăsescu, a arătat importanţa stabilităţii legislative. Preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie „Tomis”, dr. Laura Condur, susţine introducerea pachetului de bază, dar aşteaptă normele metodologice pentru a aduce comentarii în acest sens.