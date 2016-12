Medicul de familie, temelia sistemului sanitar românesc

Cu ocazia Zilei Internaționale a Medicinei de Familie, ministrului Sănătății, Eugen Nicolăescu, a adresat un mesaj Societății Naționale de Medicină de Familie. “Medicul de familie este cel care reprezintă temelia sistemului sanitar românesc, indiferent care au fost abordările autorităților pe parcursul guvernărilor, statutul acesta urmând să se consolideze și să asigure cetățeanului o mai mare speranță că are un medic care poate interveni la nevoie, dar nu numai atât. În fiecare an, pe 19 mai, oamenii își aduc aminte mai mult de medicina de familie, precum și de medicii care o servesc, iar mulți dintre cetățeni transmit un gând de recunoștință celor care și-au pus profesia în apărarea, deseori chiar salvarea vieții, prilej oferit de Ziua Internațională a Medicinei de Familie. În România, medicina de familie a căpătat în decursul anilor un statut tot mai important, iar pe măsura ce prevenția a avut un rol mai bine promovat și medicul de familie a fost mai prezent în comunitate. Medicul de familie este astăzi cel mai apropiat exponent al sistemului sanitar de cetățean, fie că este pacient, fie că este un simplu om care are nevoie de ajutor profesionist atunci când sănătatea lui este în pericol”, a spus ministrul. Potrivit ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, medicul de familie va îndeplini pe lângă calitatea statuată deja de medic curant și cel de consilier de sănătate, de promotor al unui stil de viață sănătos, de educare a cetățenilor. “Mi-aș fi dorit ca multe din așteptările cetățenilor și medicilor să se îndeplinească în mare măsură încă din 2013, dar un buget redus nu ne-a permis, însă pentru anii următori construim programe de prevenție, de integrare a serviciilor medicale, de accentuare a rolului medicului de familie. Am credința că așa cum am început să lucrăm împreună, autorități – organizații profesionale ale medicilor – asociații de pacienți, vom reuși să construim un sistem medical mai bun, mai eficace, mai apropiat de cetățean, mai performant, care să schimbe substanțial actualul sistem nemulțumitor pentru toată lumea. Vă asigur, stimați medici de familie, de toată considerația mea, de hotărârea de a duce la bun sfârșit ceea ce am început cu mai mulți ani în urmă, de a crea un climat profesional și financiar care să asigure atingerea obiectivelor stabilite și așteptate”, a mai spus ministrul. (A.C.)