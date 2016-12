Medicul lui Michael Jackson a întrerupt manevrele de resuscitare pentru a ascunde dovezi

Conrad Murray, medicul lui Michael Jackson, a întrerupt manevrele de resuscitare a starului şi a amânat momentul în care a sunat serviciul de urgenţă pentru a avea timp să ascundă mai multe flacoane de medicamente, potrivit unor documente oficiale ce descriu ultimele clipe din viaţa cântăreţului. Site-ul accesshollywood.com informează că ipoteza potrivit căreia medicul Conrad Murray ar fi încercat să ascundă anumite dovezi ar avea legătură cu faptul că procuratura americană pare tot mai dispusă să nu renunţe la acuzaţiile de omucidere formulate împotriva lui. Această informaţie a fost oferită poliţiei de către Alberto Alvarez, directorul de logistică al cântăreţului. Declaraţia lui şi cele oferite de alţi doi angajaţi ai lui Michael Jackson descriu scena sinistră care a avut loc pe 25 iunie anul trecut, în dormitorul starului.

Alberto Alvarez le-a spus poliţiştilor că a alergat spre dormitorul starului şi că l-a văzut pe acesta întins pe pat, cu o perfuzie pusă la picior. Cântăreţul avea gura şi ochii larg deschişi şi nu prezenta semne că ar fi fost în viaţă. Conrad Murray a încercat să îl resusciteze, apelând inclusiv la procedura de respiraţie gură la gură, în timp ce Alberto Alvarez continua manevrele de stimulare cardiacă. Doi dintre copiii starului, Prince şi Paris, au intrat în cameră şi au început să plângă, în timp ce medicul Murray încerca să îl resusciteze pe tatăl lor. O bonă a fost chemată să scoată copiii din cameră, aceştia aşteptând afară, într-un automobil parcat în faţa reşedinţei. Noile documente relatează şi detaliile unei întâlniri ciudate a lui Alberto Alvarez cu medicul Murray, după ce decesul lui Michael Jackson a fost pronunţat la un spital din apropiere. Medicul Conrad Murray a insistat, susţinând că trebuie să se întoarcă la reşedinţa starului pentru a aduce o cremă pe care o folosea Michael Jackson, pentru ca lumea să nu afle despre ea, potrivit acestor declaraţii. Ed Chernoff, avocatul medicului Conrad Murray, a respins ipoteza potrivit căreia clientul său ar fi încercat să ascundă flacoanele cu medicamente folosite în camera starului. Acesta a menţionat, totodată, faptul că Alberto Alvarez a fost audiat de două ori de către poliţia americană şi că acesta a oferit două declaraţii diferite despre ceea ce s-a petrecut în dormitorul lui Michael Jackson. În prima declaraţie, acesta nu a menţionat niciodată faptul că i s-ar fi cerut să ascundă flacoanele cu medicamente. Alberto Alvarez şi celelalte două persoane care au făcut noile declaraţii, asistentul personal al lui Michael Jackson, Michael Amir Williams şi şoferul şi garda de corp a cântăreţului, Faheem Muhammad, ar putea deveni martori cheie ai procuraturii, dacă doctorul Murray va fi judecat. Exceptând prezenţa pentru o scurtă perioadă de timp a bonei şi a celor doi copii în camera starului, Alvarez şi Muhammad au fost singurele persoane care s-au aflat în cameră alături de medicul Conrad Murray, în timp ce acesta a încercat să îl resusciteze pe Jackson, înainte de sosirea medicilor.

Michael Jackson îl angajase pe medicul Conrad Murray în perioada în care se pregătea pentru o serie de concerte pe care urma să le susţină la Londra, din iulie 2009. Starul american făcea repetiţii intense în fiecare zi şi îl întâlnea pe Conrad Murray în fiecare seară, pentru tratament de recuperare. Michael Jackson a încetat din viaţă pe 25 iunie, în Los Angeles, la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente. Institutul de Medicină Legală din Los Angeles a stabilit că moartea lui Michael Jackson a fost provocată de o supradoză de propofol, un anestezic puternic, în combinaţie cu alte două sedative, administrate starului pentru a-l ajuta să adoarmă. Propofolul, comercializat în stare lichidă, trebuie administrat doar în spitale şi sub stricta supraveghere a medicilor anestezişti. Pacienţii necesită monitorizare permanentă, deoarece acest medicament produce o încetinire a respiraţiei, o scădere a ritmului cardiac şi coboară tensiunea arterială, această combinaţie de factori fiind, în anumite cazuri, fatală. La începutul acestui an, Conrad Murray a fost pus sub acuzaţie pentru omucidere.