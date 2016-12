Medierea conflictelor comerciale, mai rapidă şi ieftină

Criza economică a adus probleme tuturor companiilor, fie în relaţia cu furnizorii, distribuitorii, creditorii, dar şi cu angajaţii. Cei mai mulţi agenţi economici care se află în aceste situaţii se adresează instanţei de judecată pentru a-şi găsi dreptatea, însă timpul îndelungat de la introducerea cererii şi până la soluţionarea ei atrage alte pierderi, ca să nu mai vorbim de valoarea cheltuielilor de judecată. În acest context, medierea, ca metodă de rezolvare a conflictelor, poate să fie unul dintre răspunsurile cele mai potrivite pentru rezolvarea acestor dificultăţi. Medierea este procedura de stingere a unei dispute prin care părţile contractează asistenţă unui mediator imparţial, care nu are autoritatea de a lua decizii pentru părţi, însă foloseşte anumite proceduri, tehnici şi calităţi pentru a le ajuta să rezolve respectivul diferend. „Spre deosebire de judecător, mediatorul nu dă o soluţie. Aici părţile vin de bunăvoie, voluntar, nu sunt adversari şi încercă împreună să găsească o soluţie. La finalul medierii, părţile îşi strâng mâna şi pleacă cu mai puţine probleme decât aveau anterior”, a declarat mediatorul Simona Tocitu. Potrivit afirmaţiilor acesteia, avantajele medierii sunt multiple. În primul rând, medierea presupune un efort financiar mai mic decât un proces. „Pentru mediere nu se plătesc taxe de timbru, iar onorariul este mult mai mic decât al unui avocat în funcţie de natura conflictului, de numărul de şedinţe, cât şi de părţile care vin la mediere. Mai mult, dacă pe parcursul unui proces civil părţile ajung la o înţelegere pe calea medierii, taxele de timbru plătite pentru investirea instanţei li se returnează”, a spus Tocitu. Alt avantaj incontestabil este economia de timp. Dacă un proces poate dura luni sau chiar ani, prin mediere se ajunge la o soluţie şi în două ore. Un alt avantaj al medierii care trebuie menţionat este confidenţialitatea. „Sesiunele de mediere nu sunt publice şi nu poate fi dezvăluit nimic din ceea ce se spune în timpul medierii. Notiţele pe care mediatorul le ia în timpul discuţiilor sunt distruse în prezenţa părţilor la finalul procedurii. Medierea are avantajul major de a nu crea învingători şi învinşi într-un conflict. Mediatorii nu decid cu privire la cine are dreptate, nu judecă ce s-a întâmplat şi nu caută vinovaţi”, a afirmat Tocitu. Procedura de mediere se încheie cu un acord, care poate fi dus la judecător, dacă dosarul a venit de acolo, poate fi legalizat la notariat sau poate fi, pur şi simplu, o înţelegere, cu valoare de înscris sub semnături private, pe care părţile o vor respecta. Medierea, ca alternativă de soluţionare a litigiilor comerciale, este încă o necunoscută în mediul de afaceri constănţean, spune Tocitu, iar cele mai multe conflicte între agenţii economici pornesc de la debite neachitate.