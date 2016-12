Mediul înconjurător amenință sănătatea

09:05:15 / 13 Septembrie 2014

Atmosfera irespirabila

Peste tot in Romania se taie padurile si se construieste pe spatiile verzi ramase in orase. Atmosfera devine de-a dreptul irespirabila vara cand este foarte cald si nu bate vantul. Rezultatul este cresterea bolilor cardiace si respiratorii si altele. Retardatii care conduc acest oras nu-si dau seama ca-si taie craca de sub picioare pentru ca si ei respira acelasi aer ca toata lumea.