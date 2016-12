Mediul marin, în pericol extrem din cauza încălzirii globale

Nu este un semnal de alarmă nou, dar asta nu-l face mai puţin periculos! Este vorba despre emisiile de dioxid de carbon, care amenință să ducă la colaps speciile marine, precum și întreg anțul trofic, susțin cercetătorii australieni care au publicat luni un studiu în revista americană Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), citat de agenția France Presse. În analiza lor, prima de acest gen la nivel mondial, care studiază efectul climei asupra universului marin, cercetătorii de la Universitatea Adelaide au trecut în revistă peste 600 de studii asupra recifelor de corali, pădurilor de alge marine, oceanelor sau apelor arctice și tropicale. Aceste studii relevă că acidificarea apelor marine și încălzirea globală vor reduce diversitatea și efectivele mai multor specii. „Această „simplificare” a oceanelor va avea consecințe grave pentru modul nostru actual de viață, mai ales pentru populațiile din zonele costiere și pentru cele care se bazează pe oceane pentru a se hrăni sau pentru a face comerț”, a declarat Ivan Nagelkerken, co-autor al studiului.

Conform cercetătorilor, unele organisme marine vor fi capabile să se adapteze acestor condiții, cu excepția notabilă a microorganismelor, care ar trebui să se înmulțească și să se diversifice. „Va fi un colaps în cascadă al speciilor din lanțul trofic”, prognozează Nagelkerken. Conform studiului, este de așteptat, de asemenea, ca stridiile, midiile și unii corali să fie afectați de încălzirea globală, mai notează AFP.