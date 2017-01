Medvedev, înfuriat de hackeri

Preşedintele rus, Dmitri Medvedev, a calificat drept ”revoltător şi ilegal”, un atac informatic asupra unui popular site de socializare care îi găzduieşte blogul. Site-ul LiveJournal a fost afectat, miercuri, de un atac de tipul denial of service, după ce a fost bombardat cu mesaje de la mii de computere infectate din China, SUA şi Europa de Vest, a explicat un expert de la Kaspersky Labs. Presa rusă spune că un atac similar afectează în prezent cotidianul ”Novaia Gazeta”, un ziar care adesea critică politicile oficiale. Compania Sup Media, proprietarul LiveJournal, a spus că este încântată că Medvedev a criticat în termeni aşa de duri recentul atac informatic şi a promis să investigheze sursa atacurilor şi să lucreze la îmbunătăţirea securităţii. Sup Media spune că Medvedev a fost un blogger entuziast pe LiveJournal, în ultimii doi ani.

Internetul a devenit un forum major pentru libertatea de exprimare în Rusia, unde presa este în general influenţată de stat sau de interese corporatiste. Site-ul ”Novaia Gazeta” nu putea fi accesat vineri, din cauza atacului cibernetic, care a început încă de joi. Un purtător de cuvânt al cotidianului a legat atacul de efortul publicaţiei de a lansa un ”parlament online, o platformă care să servească drept alternativă de discuţie la actualele autorităţi, care aleg să igonore problemele cetăţenilor”.