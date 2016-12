Medvedev: Întregul sistem de securitate al Europei este ameninţat

Întregul sistem de securitate al Europei este ameninţat, în prezent, a spus astăzi premierul rus Dmitri Medvedev, reproşând Occidentului că pare să uite că ţara sa are propriile interese şi avertizând că nu va tolera "şantajul politic", relatează RIA Novosti. Statele occidentale se pare că au uitat că Rusia, ca stat suveran, are dreptul să-şi stabilească şi să-şi urmeze interesele naţionale, a reproşat şeful Guvernului rus. "Am sentimentul că Occidentul a uitat faptul că Rusia are propriile interese naţionale", a spus el. Toate încercările anterioare de a exercita presiune asupra Rusiei au fost zadarnice, iar Moscova nu va tolera "şantajul politic", a avertizat Medvedev. "Istoria arată în mod clar că toate încercările de a exercita presiuni asupra Rusiei prin asemenea măsuri au fost zadarnice", a declarat premierul rus. "Nu vom tolera şantajul politic", a avertizat şeful Executivului rus, subliniind că 'suntem cea mai mare ţară din lume, o putere nucleară care este casa a 150 de milioane de oameni, un teritoriu cu rezerve vaste şi o piaţă uriaşă pentru bunuri, servicii şi investiţii". Medvedev le-a reproşat totodată partenerilor săi occidentali faptul că, în pofida statutului ţării sale, aceştia "pretind că Rusia nu există deloc pe harta globală". El i-a acuzat de subminarea stabilităţii sistemelor financiar şi comercial. "Un lucru este sigur. Stabilitatea sistemelor globale financiar şi comercial este demolată în prezent. Însă, fără îndoială, acest proces poate încă să fie oprit", a adăugat Medvedev.